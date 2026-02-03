Acidente de ônibus com romeiros deixa 16 mortos em Alagoas

afp_tickers

2 minutos

Ao menos 16 pessoas morreram, incluindo quatro crianças, nesta terça-feira (3), em um acidente de ônibus em Alagoas, informou o governo do estado.

O veículo capotou com aproximadamente 60 peregrinos a bordo. Eles retornavam da Romaria de Nossa Senhora das Candeias, uma celebração religiosa tradicional em Juazeiro do Norte, no Ceará, segundo a imprensa local.

Entre os mortos estão sete mulheres, cinco homens e quatro menores. As causas do acidente, descrito como de “alta complexidade” pelas autoridades, ainda são investigadas.

O ônibus capotou próximo ao município de São José da Tapera, no Sertão alagoano, enquanto se dirigia para Coité do Nóia, também em Alagoas, confirmou o prefeito da cidade nas redes sociais.

“O ônibus passou direto em uma curva, capotou e algumas pessoas foram projetadas para fora”, disse, em uma coletiva de imprensa, André Madeiro, diretor do Departamento Estadual de Aviação alagoano, que atua em uma força-tarefa mobilizada para os trabalhos de resgate.

“Algumas pessoas ficaram abaixo do ônibus. Foi um acidente bem feio, mesmo atípico”, acrescentou.

A polícia anunciou a abertura de uma investigação.

Os sobreviventes — entre eles um menino gravemente ferido — foram levados para hospitais da região, onde ainda recebem atendimento médico.

O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), decretou três dias de luto oficial pela tragédia.

“Me solidarizo com os familiares e amigos neste momento de dor tão grande”, declarou Dantas no X.

A Romaria de Nossa Senhora das Candeias atrai milhares de devotos do nordeste ao município cearense de Juazeiro do Norte todo dia 2 de fevereiro.

Outros acidentes de trânsito marcaram o país no ano passado.

Em outubro, 16 torcedores do Flamengo ficaram feridos quando o ônibus em que viajavam para uma partida na Argentina capotou nos arredores do Rio de Janeiro. No mesmo mês, 17 pessoas morreram em outro acidente em Pernambuco após o motorista perder o controle do veículo.

ffb/ll/rsr/cr/aa-jc/mvv/rpr