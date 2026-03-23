Aeropuerto LaGuardia de Nova York fecha após colisão fatal entre avião e caminhão na pista

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O aeroporto LaGuardia, em Nova York, permanecia fechado nesta segunda-feira (23) após a colisão entre um avião e um caminhão de bombeiros na pista, que deixou dois pilotos mortos e dezenas de feridos.

Por volta das 23h40 de domingo (0h40 de segunda-feira no horário de Brasília), um avião modelo CRJ-900 da companhia Jazz Aviation, que operava para a Air Canada, colidiu com o veículo que atendia outro incidente.

Segundo uma gravação de controladores aéreos divulgada pelo site LiveATC.com, o caminhão foi autorizado a cruzar a pista, mas não parou a tempo enquanto um controlador repetia “pare” várias vezes.

O piloto e o copiloto morreram no acidente, informou Kathryn Garcia, diretora da autoridade portuária da cidade, em entrevista coletiva.

No total, “41 pessoas, incluindo passageiros, tripulantes e bombeiros, foram levadas ao hospital”, acrescentou Garcia, que afirmou que “alguns estão gravemente feridos”.

Segundo a autoridade portuária, nove pessoas permaneciam hospitalizadas na manhã de segunda-feira, entre elas as duas que estavam no caminhão de bombeiros.

Essas duas últimas estão “em estado estável” e não correm risco de vida, indicou a funcionária.

Imagens da AFP feitas na manhã desta segunda-feira mostram o avião com o logotipo da Air Canada Express ainda na pista, com a cabine e a parte dianteira gravemente danificadas.

O veículo de resgate, também danificado, estava tombado sobre a grama atrás da aeronave.

Segundo a Jazz Aviation, o avião aterrissou em Nova York após decolar de Montreal com 72 passageiros e quatro tripulantes a bordo.

Em comunicado, a Air Canada afirmou estar “profundamente entristecida pela perda de dois funcionários”.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, também se manifestou na rede X e classificou o acidente como “profundamente triste”.

A autoridade portuária informou que o aeroporto permanecerá fechado até pelo menos 14h (15h no horário de Brasília) “para permitir uma investigação exaustiva”.

– Cancelamentos e interrupções –

A agência americana de segurança nos transportes (NTSB) anunciou que enviou uma equipe para investigar.

O secretário americano de Transportes, Sean Duffy, também disse que irá ao local.

Todos os voos com saída de LaGuardia foram atrasados ou cancelados na manhã desta segunda-feira, segundo o site do aeroporto, e passageiros aguardavam nas terminais com suas bagagens, constatou a AFP.

O incidente ocorreu no momento em que LaGuardia enfrentava interrupções em seus voos devido ao mau tempo, informou a administração do terminal.

Além disso, os passageiros enfrentam longas filas no controle de segurança devido a um problema de financiamento da agência americana responsável pela segurança nos aeroportos.

LaGuardia, localizado no bairro nova-iorquino do Queens, é o terceiro aeroporto mais movimentado de Nova York e atendeu 33,5 milhões de passageiros em 2024, segundo dados oficiais.

O terminal passou por reformas avaliadas em 8 bilhões de dólares em 2024 para melhorar sua infraestrutura envelhecida, com novos terminais e pistas.

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