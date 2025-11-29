Airbus intervém rapidamente nos modelos A320, mas cerca de 100 permanecem em solo

afp_tickers

5 minutos

A fabricante de aeronaves Airbus interveio rapidamente entre a sexta-feira e este sábado (29) para trocar urgentemente um programa de controle de navegação em milhares de aviões A320, mas uma centena de aeronaves terá que permanecer em solo por mais tempo.

O ministro francês dos Transportes, Philippe Tabarot, se mostrou tranquilizador em declarações ao canal de notícias BFMTV.

“Quero apresentar nossas desculpas sinceras a nossos clientes, as companhias aéreas, e aos passageiros atualmente afetados”, declarou o conselheiro delegado da Airbus, Guillaume Faury, em sua conta no LinkedIn.

“Consideramos que nada é mais importante que a segurança quando as pessoas embarcam em um de nossos aviões, como milhões fazem todos os dias”, acrescentou.

A falha no programa, revelada na sexta-feira, gerou temores de graves perturbações no tráfego aéreo mundial, pois o A320 é o avião mais vendido do mundo. O modelo entrou em operação em 1988 e, até o final de setembro, tinham sido entregues 12.257 unidades.

A fabricante instou “deter imediatamente os voos” de 6.000 de seus aviões A320 para substituir o programa. Mas o ministro Tabarot informou, neste sábado, que a Airbus conseguiu corrigir a falha “em mais de 5.000 aviões” desde então.

Segundo a Airbus, um incidente técnico em outubro com uma aeronave nos Estados Unidos “revelou que radiações solares intensas podiam corromper os dados essenciais para o funcionamento dos comandos de voo”.

Este incidente afetou um Airbus A320 da empresa JetBlue, que voava entre Cancún (México) e Newark (Estados Unidos).

Devido a uma falha informática no programa de controle de voo, o avião desceu repentinamente sem a intervenção dos pilotos e precisou aterrissar em Tampa, na Flórida. O incidente deixou vários passageiros feridos, segundo os bombeiros locais.

O sistema afetado é o ELAC (Elevator and Aileron Computer), um computador de controle dos elevadores e dos ailerons do avião.

O ministro francês explicou que nem toda a frota poderá voltar a voar imediatamente.

“Segundo a última informação de que disponho, mas a Airbus poderá e deverá informar a respeito, parece que haverá muito menos A320 afetados de forma mais duradoura pela troca do software”, declarou.

“Tinha sido mencionada a possibilidade de que afetasse mil aviões. Agora parece que se trata apenas de uma centena”, acrescentou o ministro no aeroporto de Nice.

– Perturbações “significativas” na Avianca –

O anúncio da Airbus provocou atrasos e cancelamentos de voos em todo o mundo, das Filipinas à Colômbia.

A empresa colombiana Avianca reportou perturbações “significativas” em seus voos, pois a atualização do programa afeta mais de 70% de sua frota, e suspendeu a venda de passagens até 8 de dezembro.

No México, as companhias aéreas de baixo custo Volaris e Viva Aerobús informaram, na sexta-feira, que suas operações sofreram atrasos, mas que serão tomadas medidas para mitigar as perturbações.

As empresas não deram detalhes de quantos voos serão afetados ou sobre o número de aeronaves que terão que realizar atualizações.

O incidente coincidiu com o feriado nos Estados Unidos do Dia de Ação de Graças, quando muitos americanos viajam de avião para se reunir com suas famílias.

Mas as companhias aéreas americanas reportaram perturbações limitadas. A United Airlines assegurou com normalidade os voos deste sábado e a American Airlines assinalou que tinha apenas quatro de suas aeronaves imobilizadas.

Na Europa, a Air France informou o cancelamento de 35 voos na sexta-feira, mas disse que neste sábado conseguiria “transportar a totalidade de seus clientes, exceto dos voos da rede regional Caribe”.

A companhia aérea alemã Lufthansa informou que não previa cancelar nenhum voo, assim como a empresa de baixo custo EasyJet, que disse já ter concluído a intervenção em todos os seus A320 afetados.

Na índia, o ministério da Aviação registrou, na noite de sábado, 68 aviões que ainda precisavam de intervenção, ou seja, 20% da parte da frota do país afetada pelo problema.

O A320 faz parte de uma família de aeronaves que também abrange os modelos A318, A319 e A321.

Segundo a consultoria do setor Cirium, atualmente operam em todo o mundo cerca de 9.400 aeronaves deste tipo.

neo-als/sem/cr/arm/sag/avl/mvv/fp