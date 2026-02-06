Anthropic lança novo modelo e aumenta rivalidade com OpenAI

A empresa Anthropic lançou nesta quinta-feira (5) uma nova versão do seu modelo de inteligência artificial (IA) generativa, aumentando a sua rivalidade com a OpenAI, dona do ChatGPT, e com o Google, criador do Gemini.

A startup de San Francisco, fundada em 2021 por ex-funcionários da OpenAI, ganhou impulso nos últimos meses, após uma série de lançamentos de produtos que impressionaram desenvolvedores no Vale do Silício e sacudiram Wall Street.

Esses lançamentos contribuíram nesta semana para uma ampla liquidação de ações de empresas de software, por medo de que os modelos de IA substituam aplicativos e plataformas empresariais independentes.

Ao mesmo tempo, a rivalidade entre OpenAI e Anthropic se intensifica: enquanto a dona do ChatGPT mira diretamente no consumidor, a criadora do Claude apela para programadores e empresas que priorizam a segurança e confiabilidade.

A empresa afirma que seu novo modelo, o Claude Opus 4.6, é um ponto de inflexão na maneira como a IA gerencia tarefas complexas. “Aproxima-se muito mais do que qualquer um que tenhamos visto de uma qualidade pronta para produção na primeira tentativa”, destacou a Anthropic.

Porém, assim como a OpenAI, a Anthropic continua longe de ser lucrativa. Enquanto a primeira decidiu introduzir anúncios para os cerca de 800 milhões de usuários da versão gratuita do ChatGPT, a Anthropic se comprometeu a manter o Claude sem propagandas.

A empresa depende de acordos empresariais e assinaturas para gerar receita, uma diferença que vai destacar em sua primeira publicidade no Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, neste fim de semana.

Segundo a imprensa americana, a Anthropic planeja uma oferta que a avaliaria em cerca de US$ 350 bilhões (R$ 1,8 trilhão), um crescimento significativo para uma empresa de quatro anos, mas ainda inferior à proxima avaliação da OpenAI, estimada em US$ 800 bilhões (R$ 4,2 trilhões).

