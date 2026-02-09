Apresentadora de TV dos EUA admite ‘desespero’ por mãe desaparecida

afp_tickers

2 minutos

Uma apresentadora de televisão americana, cuja família está no centro das atenções desde que sua mãe foi aparentemente sequestrada há mais de uma semana, afirmou nesta segunda-feira (9) que ela e seus irmãos chegaram a um momento de “desespero”.

Acredita-se que Nancy Guthrie, mãe de Savannah Guthrie, coapresentadora do programa matinal “Today”, da NBC News, tenha sido sequestrada de sua casa em Tucson, no Arizona, entre a noite de 31 de janeiro e a madrugada de 1º de fevereiro.

Savannah Guthrie divulgou nesta segunda-feira um novo vídeo no qual pede a ajuda do público para localizar sua mãe, que sofre de problemas cardíacos e necessita de medicação regular.

“À medida que entramos em mais uma semana desse pesadelo (…) obrigada por todas as orações e por todo o amor que nós — minha irmã, meu irmão e eu — sentimos, e que nossa mãe sentiu”, disse uma Guthrie emocionada em um vídeo no Instagram.

“Se virem algo, se ouvirem algo, se houver qualquer coisa que pareça estranha, (…) informem as autoridades. Estamos em um momento de desespero”, acrescentou a apresentadora.

O desaparecimento de Nancy Guthrie, de 84 anos, causou comoção e desencadeou uma busca em larga escala por parte das autoridades, amplamente coberta pela mídia dos Estados Unidos. Dezenas de equipes jornalísticas foram enviadas ao subúrbio onde a mulher mora, no Arizona.

“As autoridades estão trabalhando incansavelmente para tentar trazê-la de volta para casa, tentar descobrir para onde ela foi levada, e não sabemos onde”, disse Savannah Guthrie.

As autoridades acreditam que a mulher esteja viva e que o sangue encontrado na entrada de sua casa seja dela.

“Acreditamos que nossa mãe ainda esteja aí fora. Precisamos da ajuda de vocês”, afirmou Guthrie.

hg/msp/pr/cr/am