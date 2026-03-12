Ataque deixa sete mortos em Beirute (Ministério da Saúde libanês)
O Líbano informou que um ataque israelense contra uma zona costeira do centro de Beirute deixou sete mortos na manhã desta quinta-feira (12), horas após outro ataque no centro da capital.
“O ataque do inimigo israelense contra Ramlet al-Bayda, em Beirute, deixou 7 mortos e 21 feridos”, informou o Ministério da Saúde libanês, que citou uma área de praia onde pessoas deslocadas dormiam ao relento após o início de um novo conflito entre Israel e o movimento pró-Irã Hezbollah.
A imprensa local divulgou imagens do caos e das colunas de fumaça provocados pelo ataque.
O Hezbollah anunciou nesta quinta-feira que havia atacado “com mísseis avançados” uma base da inteligência militar israelense em Glilot, no subúrbio de Tel Aviv. Já o Exército israelense informou que havia lançado “uma ampla onda de ataques contra a infraestrutura terrorista do Hezbollah em todo o Líbano”.
lg/ceg/mas/mr/lb