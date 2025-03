Atropelamento de multidão deixa dois mortos e 11 feridos na Alemanha

Um homem atropelou nesta segunda-feira uma multidão na cidade alemã de Mannheim, matando duas pessoas e ferindo outras 11, informou a polícia, que prendeu um alemão de 40 anos.

“A polícia trabalha para esclarecer as circunstâncias e a motivação” do incidente”, disse o ministro regional do Interior de Baden-Wurtemberg, Thomas Strobl. “Esse ato faz parte de uma série de crimes recentes em que um automóvel foi usado como arma”, acrescentou.

Segundo o ministro, não há “nenhum indício de cunho extremista ou religioso” no ato, cuja motivação “pode estar relacionada com a personalidade do autor”. O procurador encarregado do caso, Romeo Schüssler, disse, mais tarde, que o homem sofre de uma doença mental.

O chanceler Olaf Scholz lamentou o que chamou de “ato insensato de violência” no país, onde dois ataques semelhantes ocorreram desde dezembro.

