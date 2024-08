Autoridades recuperam todos os 62 corpos das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP)

3 minutos

Por Sebastian Rocandio

VINHEDO, São Paulo (Reuters) – As equipes das forças de segurança e resgate do Estado de São Paulo recuperaram neste sábado os corpos das 62 vítimas do avião que caiu na sexta-feira em Vinhedo, no interior paulista, matando todos a bordo.

Os corpos da maioria das vítimas — 34 homens e 28 mulheres — já foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) central de São Paulo. Os corpos do piloto e do copiloto foram identificados mais cedo neste sábado, disse o prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco (PSD).

Quatro pessoas com dupla cidadania estavam entre as vítimas, três venezuelanos e uma portuguesa, segundo a companhia aérea regional Voepass, que operava a aeronave.

Os venezuelanos eram um menino de 4 anos, sua mãe e sua avó, noticiou a GloboNews. A cachorrinha da família também estava no voo que eles pegavam para depois seguir para a Colômbia, segundo a reportagem.

Na sexta-feira, a Voepass informou que o avião transportava 57 passageiros e quatro tripulantes, mas neste sábado a empresa confirmou que havia outro passageiro não contabilizado no voo, elevando o número de vítimas para 62.

As autoridades estão usando informações sobre os assentos ocupados, características físicas, documentos e pertences, como celulares, para identificar as vítimas, disse o capitão do Corpo de Bombeiros, Maycon Cristo, no local do acidente.

Familiares das vítimas foram levados a São Paulo para fornecer amostras de DNA para ajudar na identificação dos restos mortais das vítimas, segundo o coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Henguel Pereira.

A caixa-preta do avião, que contém gravações de voz e dados de voo, está passando por análise, disse Marcelo Moreno, chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), em uma coletiva de imprensa em Vinhedo.

O avião, um turboélice ATR-72, estava a caminho de São Paulo vindo de Cascavel (PR), e caiu por volta das 13h30 (horário no Brasília) na cidade de Vinhedo. Apesar de ter caído em uma área residencial, ninguém no solo ficou ferido.

A aeronave estava voando normalmente até às 13h21, quando parou de responder às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, e o contato com o radar foi perdido às 13h22, informou a Força Aérea Brasileira (FAB) em um comunicado.

Os pilotos não declararam emergência ou reportaram estar sob condições meteorológicas adversas, acrescentou a FAB.

A empresa franco-italiana ATR, de propriedade conjunta da Airbus e do grupo Leonardo, é a principal produtora de aviões regionais turboélice com capacidade para 40 a 70 pessoas. A ATR disse à Reuters na sexta-feira que seus especialistas estavam “totalmente engajados” na investigação do acidente.