Bad Bunny e Shakira voltam a Madri, epicentro da música latina

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A estrela porto-riquenha Bad Bunny inicia neste sábado (30) uma série de dez shows em Madri, antes que Shakira faça o mesmo com 12 datas, reforçando a capital espanhola como epicentro europeu dos ritmos latinos.

A dezena de shows de Benito Antonio Martínez Ocasio em Madri, de 30 de maio a 15 de junho, será a maior quantidade que qualquer cidade receberá na turnê “Debí Tirar Más Fotos”, acima dos 31 espetáculos que ele apresentou no ano passado em Porto Rico.

A colombiana Shakira fará 12 shows a partir de 18 de setembro, em um espaço construído especialmente para a ocasião, no sul de Madri, com capacidade para cerca de 50 mil pessoas.

A conhecida como “rainha do pop latino” prometeu “jogar a casa pela janela” nestes shows, únicas datas na Europa e uma das úlrimas etapas de sua turnê mundial “Las mujeres ya no lloran”.

“Neste momento, Madri é uma parada indispensável para qualquer grande artista latino que esteja em turnê”, declarou Leila Cobo, diretora de conteúdo de música latina da Billboard, sediada em Miami, à AFP. “Toda grande estrela latina se apresenta em Madri”.

Uma das razões que explicam a multiplicação dos shows de populares artistas latino-americanos é o aumento da imigração latino-americana em Madri, que transformou o público presente e o mercado musical em geral da cidade.

O número de residentes latino-americanos na região de Madri passou de 80 mil em 1999 para mais de um milhão em 2024, ou seja, aproximadamente um a cada sete habitantes, segundo últimos dados oficiais.

Essa mudança demográfica contribuiu para popularizar os ritmos latinos em Madri, do reggaeton e do trap ao pop e a ritmos tradicionais, como a salsa e bachata, tudo isso facilitado por uma língua comum, destacou Cobo.

– “Trilha sonora natural” –

Os artistas latinos também têm se destacado nas plataformas de streaming na Espanha, com o reggaeton e a música urbana de figuras como Bad Bunny e Karol G liderando habitualmente as listas anuais.

“Os jovens cresceram ouvindo reggaeton, escutando música urbana latina, então é como a trilha sonora natural deles”, declarou Lourdes Moreno Cazalla, professora de Comunicação na Nebrija, à AFP.

“Para eles, não soa como música estrangeira, é o som da juventude deles”, acrescentou.

O auge do gênero atraiu produtores e compositores para Madri e deu origem a novos festivais dedicados a esse estilo.

O cantor, compositor e produtor colombiano Mauricio Rengifo, que coproduziu o sucesso de 2017 “Despacito”, se mudou para Madri em março após uma década em Los Angeles, segundo o jornal espanhol El País.

“Ela se tornou a capital da música em espanhol. Madri está na moda, é um lugar onde se vive bem, e isso atrai talento”, disse Rengifo ao jornal.

– “Porta de entrada para Europa” –

“Madri acaba sendo esta porta de entrada para a Europa, que é um mercado gigantesco”, estimou à AFP Anamaria Rigotto, diretora do evento Iberoexperia, que, desde 2022, é uma vitrine da música ibero-americana. Ela acrescentou que atuar em Madri pode ajudar os artistas latino-americanos a aumentarem sua projeção internacional.

A maioria das grandes gravadoras mundiais tem escritórios na capital espanhola e intensificou sua aposta na música latina, especialmente no desenvolvimento de artistas.

A Warner Music Spain recebeu vários artistas latinos em seu centro criativo The Music Station, no centro de Madri, desde sua inauguração em 2022, com campings de composição e sessões de gravação com artistas espanhóis.

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