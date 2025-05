Bombardeios israelenses deixam mais de 50 mortos em Gaza

Ao menos 52 pessoas morreram nesta segunda-feira (26) em bombardeios israelenses em Gaza, segundo a Defesa Civil palestina, incluindo 33 que estavam em uma escola que era utilizada como abrigo para deslocados, onde o Exército israelense afirmou que havia “terroristas”.

Enquanto a ofensiva israelense no território palestino se intensifica, uma fonte do Hamas, que governa Gaza, disse que o movimento islamista aceitou uma nova proposta de trégua do enviado dos EUA, Steve Witkoff.

“O Hamas aceitou a nova proposta do enviado americano Steve Witkoff, que o movimento recebeu dos mediadores e que enfatiza um cessar-fogo permanente na Faixa de Gaza”, disse a fonte à AFP, acrescentando que o movimento havia informado os mediadores de sua decisão.

A Defesa Civil de Gaza informou que pelo menos 33 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no bombardeio israelense desta segunda-feira contra a escola Fami Aljerjawi, na Cidade de Gaza.

O Exército israelense afirmou que havia “terroristas de alto perfil” na escola bombardeada e que “tomou várias medidas para mitigar o risco de causar danos à população civil”.

Farah Naser, uma deslocada natural de Beit Hanun, disse que acordou com o bombardeio e descobriu com horror o “cheiro da morte, de queimado, enxofre e sangue”.

No hospital de Al Ahli, um grupo de mulheres chorava pelas mortes de parentes.

Em Jabaliya, no norte da Faixa, 19 pessoas morreram em um bombardeio israelense que atingiu uma residência familiar.

O Exército israelense informou ainda que detectou três projéteis lançados de Gaza nesta segunda-feira, incluindo um que foi interceptado, em uma jornada em que Israel celebra o Dia de Jerusalém, que celebra a “reunificação” da cidade após a ocupação da parte leste em 1967.

Israel retomou a ofensiva em Gaza em meados de março, após romper uma trégua de quase dois meses. Em 17 de maio, o Exército intensificou suas operações, com o objetivo declarado de aniquilar o Hamas e libertar os reféns que permanecem em cativeiro.

A guerra em Gaza começou após o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que provocou as mortes de 1.218 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço baseado em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 57 permanecem detidas em Gaza. Do grupo, 34 são consideradas mortas, segundo o Exército israelense.

Mais de 53.977 palestinos, a maioria civis, morreram na ofensiva militar israelense, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza que a ONU considera confiáveis.

– Nova proposta de trégua –

Uma fonte palestina disse que uma nova proposta de cessar-fogo em Gaza apresentada pelos mediadores inclui a libertação de 10 reféns, uma trégua de 70 dias e a retirada parcial de Israel do território palestino.

A ofensiva israelense se soma ao bloqueio que agravou a escassez de alimentos, água, combustíveis e remédios em Gaza.

Organizações humanitárias afirmam que a pouca ajuda que Israel permitiu entrar nos últimos dias está muito abaixo das necessidades da população.

A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) afirmou que menos de 5% das terras agrícolas em Gaza são cultiváveis ou acessíveis, o que agrava ainda mais o risco de fome.

A ofensiva israelense provocou uma crescente onda de indignação internacional e países aliados de Israel expressaram críticas.

O chefe do governo da Alemanha, Friedrich Merz, declarou nesta segunda-feira que “não compreende qual é o objetivo do Exército” israelense e ameaçou deixar de apoiar o governo de Benjamin Netanyahu.

Mas a Alemanha continuará vendendo armas para Israel, disse seu ministro das Relações Exteriores, Johann Wadephul, nesta segunda-feira, em resposta ao pedido da Espanha para que a UE imponha um embargo geral.

“Devemos interromper essa ofensiva militar que não tem nenhum objetivo militar, como eu digo atualmente, a menos que o objetivo seja transformar Gaza em um enorme cemitério”, disse seu contraparte espanhol, José Manuel Albares, após o encontro dos dois em Madri.

Contudo, Jake Wood, o diretor da Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada pelos Estados Unidos e criada para distribuir ajuda na Faixa, anunciou sua demissão no domingo, porque não pode cumprir sua missão “respeitando estritamente os princípios de humanidade, neutralidade, imparcialidade e independência”.

A organização com sede em Genebra, criada há alguns meses, anunciou em 14 de maio que pretendia distribuir quase 300 milhões de refeições nos primeiros 90 dias de operação.

