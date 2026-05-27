Candidato de Trump vence primárias republicanas no Texas

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O presidente Donald Trump consolidou seu domínio sobre o Partido Republicano nesta terça-feira (26), com a vitória de seu candidato, o procurador-geral do estado, Ken Paxton, no segundo turno das eleições primárias do partido para o Senado.

Paxton derrotou o senador John Cornyn. Sua vitória, anunciada pelos canais Fox News e CNN após o fechamento das urnas, ressaltou o poder de Trump de construir e destruir carreiras de republicanos, mesmo quando congressistas começam a se levantar contra guerra no Irã, seu projeto de salão de baile da Casa Branca e o fundo de compensação para seus aliados.

Cornyn, 74, senador desde 2002, começou como favorito, mas o apoio posterior de Trump a Paxton transformou a corrida. O resultado voltou a expor a tensão entre os republicanos antes das eleições de meio de mandato, em novembro: o apoio de Trump pode ser decisivo nas primárias, mas também pode deixar os candidatos mais vulneráveis depois.

Paxton, de 63 anos, enfrentou escândalos legais, éticos e pessoais, incluindo um impeachment em 2023 na Câmara dos Representantes do Texas, acusações de suborno e um divórcio conturbado. O Senado estadual considerou que ele era inocente em um julgamento de impeachment.

Cornyn representava a ala institucional do partido, ao manter vínculos com doadores e líderes republicanos em Washington.

Trump elogiou Paxton em sua rede, Truth Social, e chamou Cornyn de desleal, por não defender suas prioridades. Cornyn respondeu que seu rival facilitaria ataques democratas na eleição geral.

O ganhador vai enfrentar o democrata James Talarico, ex-membro da Câmara dos Representantes estadual e figura nacional em ascensão.

A derrota de Cornyn amplia a lista de republicanos punidos após se distanciarem de Trump, segundo antecedentes recentes, incluindo legisladores federais e estaduais.

Em publicação no X, Talarico agradeceu Cornyn por representar o Texas. “Não concordamos em tudo, mas ambos ainda acreditamos no serviço público. Aos apoiadores do senador Cornyn, vocês têm um lugar em nossa campanha”, escreveu.

Embora os republicanos partam como favoritos no Texas, onde Trump venceu por quase 14 pontos em 2024, os democratas confiam em suas chances contra Paxton.

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