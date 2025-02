Casa Branca volta a proibir acesso de repórter da AP ao Salão Oval

afp_tickers

1 minuto

A Casa Branca proibiu pelo segundo dia consecutivo o acesso do repórter da agência de notícias Associated Press (AP) a um ato no Salão Oval.

A agência explicou ontem que o governo a critica por usar a nomenclatura Golfo do México, em vez de “Golfo da América”, novo nome adotado pelo presidente americano por meio de um decreto.

Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias da imprensa suíça sobre os países de língua portuguesa - em sua caixa postal semanalmente. Ao se inscrever, você receberá uma série de boas-vindas e até seis atualizações por ano. Eu concordo com o processamento dos meus dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Assine, é de graça!

Questionada sobre a restrição, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o governo Trump estava se protegendo contra “mentiras” da imprensa. “Nós nos reservamos o direito de decidir quem pode entrar no Salão Oval”, justificou, descrevendo o ato de fazer perguntas ao presidente americano como “um convite”, e não um direito. “Se acharmos que há mentiras sendo espalhadas por veículos nesta sala, faremos com que prestem contas.”

“É um fato que o corpo de água na costa da Louisiana se chama Golfo da América. Não entendo por que a mídia não o chama assim”, comentou a porta-voz, mencionando que o Google e a Apple adotaram a nova nomenclatura em seus mapas, pelo menos para os usuários americanos.

bur-abo/ph/erl/ag/lb