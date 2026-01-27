Celebridades convocam protestos contra ações da polícia migratória dos EUA

Estrelas de Hollywood, cantores e personalidades do entretenimento recorreram às redes sociais para exigir ações contra a polícia migratória após a morte a tiros de dois cidadãos americanos abatidos por agentes federais em Minneapolis.

As manifestações passaram a marcar presença em tapetes vermelhos de festivais, estreias e premiações, geralmente livres da polarização política que divide a sociedade dos Estados Unidos, mas ganharam ainda mais força nas redes após o ataque a tiros de sábado, no qual morreu Alex Pretti, um enfermeiro de 37 anos.

A seguir, algumas das manifestações de celebridades que expressaram seu descontentamento com a ofensiva migratória promovida pelo presidente Donald Trump:

— Pedro Pascal –

O ator chileno-americano Pedro Pascal compartilhou uma série de publicações no Instagram nas quais convoca a adesão a uma greve nacional para protestar e exigir mais transparência sobre as ações da polícia migratória.

“A verdade é uma linha divisória entre um governo democrático e um regime autoritário”, escreveu Pascal, que também prestou homenagem a Pretti e à ativista Renee Good, morta a tiros em 7 de janeiro por agentes federais.

“O povo americano merece saber o que aconteceu”, acrescentou.

— Jamie Lee Curtis –

A atriz vencedora do Oscar Jamie Lee Curtis também defendeu um protesto nacional, somando-se ao clamor contra o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês).

“Eles eram americanos! Baleados pelo nosso governo!”, escreveu em uma publicação no domingo com desenhos dos rostos de Pretti e Good. Além disso, nesta terça-feira (27), compartilhou uma foto de Minneapolis com a legenda: “Eu acredito nos Estados Unidos!”.

— Martha Stewart –

A empresária que construiu um império econômico dando lições de estilo de vida recorreu ao Instagram incentivada por sua neta de 14 anos, segundo contou.

“Sinto-me desanimada e triste todos os dias (…) porque nos dizem que os imigrantes, que somos a maioria ou descendemos deles, não são bem-vindos”, escreveu Stewart, de 84 anos.

“Por não podermos expressar nossa frustração em manifestações pacíficas e porque podemos ser atacados e até assassinados pelas tropas federais”, acrescentou.

— Katy Perry —

A intérprete de “Firework” usou suas redes sociais para pedir aos seguidores que liguem para seus representantes no Senado e exercerem pressão por meio do orçamento.

“Porque é hora de transformar a raiva em ação”, escreveu a cantora de 41 anos.

— Kerry Washington —

A atriz de “Scandal” explicou, passo a passo, a seus 7,6 milhões de seguidores como ligar para seus representantes para exigir o bloqueio de recursos financeiros destinados ao ICE.

“Você não é impotente diante do que está acontecendo em Minnesota”, afirmou.

“Há algo que você pode fazer agora mesmo”, acrescentou, antes de ligar para o gabinete de seu representante na Califórnia.

— Billie Eilish —

A cantora e compositora de 24 anos convocou as estrelas a se posicionarem em uma história no Instagram após a morte de Pretti.

“Ei, meus colegas celebridades, vocês vão falar ou não?”, escreveu Eilish.

Desde então, ela vem compartilhando em seus stories do Instagram publicações denunciando os procedimentos do ICE em suas operações migratórias.

