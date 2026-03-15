Chanceler do Irã ‘não vê nenhuma razão’ para negociar’ com EUA

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O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que seu país não está interessado em conversar com os Estados Unidos, rebatendo as declarações do presidente americano, Donald Trump, de que Teerã gostaria de chegar a um acordo para pôr fim à guerra.

“Somos suficientemente estáveis e fortes. Só estamos defendendo nosso povo”, declarou Araghchi ao programa “Face The Nation”, da CBS, em entrevista transmitida neste domingo (15).

“Não vemos nenhuma razão pela qual devamos falar com os americanos, porque já estávamos conversando com eles quando decidiram nos atacar”, acrescentou.

Segundo o chanceler, “não há nenhuma experiência positiva nas conversas com os americanos”.

No sábado, Trump afirmou que o Irã queria chegar a um acordo, mas que ele não estava disposto a alcançá-lo nas condições atuais, sem entrar em detalhes.

“Nunca pedimos um cessar-fogo, e nunca pedimos sequer uma negociação”, refutou Araghchi.

Ele acrescentou que o Irã estava disposto a dialogar com os países que quisessem negociar a passagem de determinados petroleiros pelo Estreito de Ormuz.

“Não posso mencionar nenhum país concretamente, mas vários países que desejam garantir uma passagem segura para seus navios entraram em contato conosco”, destacou.

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