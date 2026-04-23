Colisão de trens na Dinamarca deixa 18 feridos, cinco deles em estado grave

afp_tickers

2 minutos

Uma colisão frontal de trens na manhã desta quinta-feira (23) na Dinamarca deixou 18 pessoas feridas, cinco delas em “estado crítico”, informou a polícia.

O acidente aconteceu entre as cidades dinamarquesas de Hillerød e Kagerup, uma zona rural a 40 quilômetros ao norte de Copenhague, segundo a polícia, que ainda não determinou as causas da colisão.

“Dezoito pessoas ficaram feridas no acidente. Destas, cinco são atualmente consideradas em estado crítico”, informou a polícia no comunicado.

Os dois trens transportavam 37 passageiros, segundo as autoridades.

Um porta-voz da força de segurança disse à AFP que todos os passageiros foram retirados dos trens.

“Dois trens colidiram e houve uma grande mobilização da polícia e dos serviços de emergência”, anunciou a polícia durante a manhã.

O porta-voz dos serviços de emergência, Tim Simonsen, disse à AFP que o alerta foi recebido às 6h30 locais (1h30 de Brasília).

A área foi isolada pela polícia. As duas composições envolvidas no acidente ficaram parcialmente destruídas.

A prefeita do município vizinho de Gribskov, Trine Egetved, comentou no Facebook que alguns feridos foram transportados de helicóptero para o hospital da cidade.

“Este trem é utilizado por muitos moradores de Gribskov, trabalhadores e estudantes. Os serviços de emergência trabalham sem pausa. Estamos tentando esclarecer o que aconteceu e garantir que todos recebam a ajuda necessária”, acrescentou a prefeita.

Os acidentes ferroviários são raros na Dinamarca, mas em 2019 uma colisão que envolveu um trem de passageiros deixou oito mortos e 16 feridos. Em agosto de 2025, uma pessoa morreu após uma colisão entre um trem e um veículo agrícola.

Kristian Madsen, especialista em ferrovias da central sindical IDA, disse à AFP que acredita que o acidente provavelmente foi provocado por falha humana.

“Talvez o maquinista não tenha visto que o sinal estava vermelho e continuou avançando. Outra possibilidade é que o diretor da estação, que é responsável pela sinalização na estação, tenha dado sinal verde ao trem”, afirmou.

O especialista explicou que na área do acidente ainda era usado um “sistema de sinalização antigo”.

nzg-cbw/clr/arm/pb/mas/ahg/pb/fp