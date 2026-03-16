Começa o Oscar com ‘O Agente Secreto’ como um dos favoritos na categoria internacional

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As estrelas esbanjaram glamour no coração de Hollywood neste domingo (15) para o Oscar, a maior gala do cinema, que este ano foi marcada pelo duelo final entre “Uma Batalha Após a Outra” e “Pecadores”, os favoritos ao prêmio de Melhor Filme, e “O Agente Secreto” como um dos favoritos na categoria internacional.

A 98ª edição da cerimônia, apresentada pelo humorista Conan O’Brien, promete momentos eletrizantes e comoventes, como a apresentação ao vivo da canção indicada por “Guerreiras do K-pop”, e uma homenagem ao ator Robert Redford, falecido no ano passado.

Uma disputa acirrada será a de Melhor Filme Internacional, na qual o norueguês “Valor Sentimental”, com um total de nove indicações, e o brasileiro “O Agente Secreto”, com quatro, despontam como favoritos. “É a categoria mais difícil deste ano”, disse à AFP Clayton Davis, especialista em prêmios da Variety.

Ele destaca, por um lado, a popularidade que o ator Wagner Moura ganhou, protagonista do drama dirigido por Kleber Mendonça Filho e também indicado a Melhor Ator, assim como o fato de que ambos os filmes concorrem na categoria principal de Melhor Filme.

“É um grande dia de celebração (…) e estamos muito felizes. Hoje é como se fosse a conclusão de um momento de muito trabalho e muita alegria”, disse Kleber Mendonça Filho à AFP no tapete do Oscar.

Gabriel Domingues, indicado à categoria Melhor Seleção de Elenco por “O Agente Secreto”, afirmou à AFP que é uma “noite de celebração muito forte porque as pessoas lutaram muito para estar aqui”, referindo-se ao primeiro prêmio de “casting” da história da Academia.

“É um filme que fala sobre memória e esquecimento e é algo muito atual”, comentou Emilie Lesclaux, produtora do filme.

– “Ataques da ópera e do balé” –

O’Brien deu início ao evento principal com um discurso cômico destacando os melhores filmes da noite.

Ele usou seu monólogo de abertura para alfinetar Timothée Chalamet, indicado a Melhor Ator por “Marty Supreme”, que foi recentemente criticado por comentários que minimizavam a importância do balé e da ópera.

“A segurança está extremamente reforçada esta noite”, disse o comediante, inicialmente parecendo se referir às medidas de segurança adicionais no evento devido ao conflito em curso entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã.

“Me disseram que há preocupações com possíveis ataques por parte das comunidades de ópera e balé”, brincou O’Brien, antes da câmera mostrar Chalamet rindo.

A primeira performance musical do dia homenageou “Pecadores”, com o jovem Miles Caton interpretando a canção indicada “I Lied To You”, enquanto um grupo de dançarinos e músicos recriava ao vivo uma das sequências mais marcantes da produção, que traça a história da música negra.

Uma amostra do que a temporada de premiações reserva para o final, incluindo um desfecho imprevisível.

“Só saberemos quem vai ganhar quando o último envelope for aberto”, disse Clayton Davis, especialista em premiações da revista Variety, à AFP.

– “Pecadores” e “Uma Batalha Após a Outra” –

Dirigido por Ryan Coogler, “Pecadores” chega na frente com um recorde de 16 indicações, enquanto o retrato de Paul Thomas Anderson de um Estados Unidos contemporâneo, “Uma batalha Após a Outra”, vem logo atrás com 13 indicações.

Davis afirmou que ambos os filmes, que dominaram a temporada de premiações, “desfrutam de muito respeito na indústria” e, matematicamente, têm chance de se tornar o maior vencedor de todos os tempos.

“Pecadores”, que aborda o conflito racial que historicamente permeou a sociedade americana, também se beneficia de seu sucesso de bilheteria, opina Davis. Mas os gêneros que incluem terror ou musical não são tradicionalmente favoritos no Oscar.

O mesmo acontece com “Uma Batalha Após a Outra”, que acompanha o desespero de um ex-guerrilheiro quando o passado volta para acertar as contas em um contexto marcado por tensões entre supremacistas brancos, ativistas e imigrantes, e que fez campanha como comédia.

– Atuação –

Os atores também estão roendo as unhas a poucos dias da cerimônia de premiação no Teatro Dolby, em Hollywood. O único consenso nas previsões parece ser a provável vitória de Jessie Buckley como Melhor Atriz, por sua mãe em luto em “Hamnet”.

Michael B. Jordan, com um duplo papel em “Pecadores”, ganhou impulso depois de destronar o favorito Timothée Chalamet no prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood há duas semanas.

Mas Davis não descarta facilmente Chalamet, que cativou o público em “Marty Supreme”, mas foi criticado durante o período de votação por comentários que menosprezavam a ópera e o balé como expressões artísticas.

Também estão na disputa Leonardo DiCaprio (“Uma Batalha Após a Outra”) e Ethan Hawke (“Blue Moon”).

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