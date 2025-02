Congelamento de fundos da USAID ameaça milhões na América Latina

afp_tickers

5 minutos

O congelamento da ajuda internacional dos EUA para o desenvolvimento já está paralisando vários programas de combate ao tráfico de drogas, à corrupção, à fome e à desigualdade na América Latina, onde poderá afetar milhões de pessoas, alertaram especialistas e ONGs.

O congelamento quase total desses fundos, bem como o desmantelamento progressivo da Agência dos EUA para Assistência Internacional ao Desenvolvimento (USAID), significará “muitas demissões (…) e há muitas comunidades que serão afetadas”, disse Juana García Duque, professora de cooperação internacional da Universidade dos Andes em Bogotá.

Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Leia nossas mais interessantes reportagens da semana Ao se inscrever, você receberá uma série de boas-vindas e até seis atualizações por ano. Eu concordo com o processamento dos meus dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

A especialista mencionou que essa ajuda na região beneficia “milhões de pessoas”.

Em 2023, a USAID desembolsou cerca de 1,7 bilhão de dólares (9,8 bilhão de reais) na América Latina e no Caribe, de acordo com os últimos números do Foreignassistance, um site que publica dados sobre a ajuda internacional dos EUA. Com esses fundos, a agência financia ONGs, instituições públicas e programas da ONU.

A Colômbia, que está sujeita à violência do tráfico de drogas e de grupos armados, é de longe a maior beneficiária. Em seguida, vem o Haiti, dominado por gangues, e vários países da América Central, que estão entre os mais pobres da região.

Cerca de 25% da assistência da USAID para a América Latina foi para a Colômbia, em parte para a implementação do acordo de paz assinado em 2016 com os agora extintos guerrilheiros das Farc. Os fundos representam menos de 1% do PIB do país.

Mas para algumas nações da América Central, por outro lado, a situação “é mais difícil porque grande parte de sua economia depende desses recursos externos”, disse García Duque.

No Peru, onde a USAID financia “programas de alimentação, antidrogas, emprego, meio ambiente, saúde e promoção da democracia, as ONGs serão forçadas a reduzir seus projetos” se os cortes de verbas forem confirmados, disse Susana Chavez, da organização feminista Promsex.

– “Alarmante” –

Na Amazônia, “o desmatamento vai crescer, o tráfico de drogas, a mineração ilegal”, alertou Oswaldo Muca Castizo, coordenador geral da Organização Nacional dos Povos Indígenas da Amazônia Colombiana (OPIAC).

Os jovens que ficam sem oportunidades podem se juntar a gangues criminosas que desmatam a selva para cultivar folha de coca, explica ele.

Em Bucaramanga, no nordeste da Colômbia, o impacto foi quase imediato. A fundação Entre Dos Tierras, que ajuda pessoas sem-teto e migrantes, principalmente da vizinha Venezuela, teve que fechar.

Financiada em quase 80% pela USAID, ela empregava 16 pessoas e distribuía cerca de 600 refeições por dia.

Tudo isso está paralisado porque não há recursos e a situação está piorando para a cidade”, disse Alba Pereira, diretora da fundação, “justamente quando ela está recebendo pessoas deslocadas da região de Catatumbo, na fronteira com a Venezuela, devido aos combates da guerrilha”.

“As mulheres migrantes que estão grávidas só serão atendidas durante o parto (…) elas não terão controle, acesso a cuidados de saúde durante a gravidez”, denunciou Pereira, que descreve a situação como ‘alarmante’.

– Prioridades dos EUA –

García Duque acredita que esse congelamento da ajuda seria apenas temporário e espera que haja “um redirecionamento”.

De acordo com a especialista, os Estados Unidos precisam dessa “ferramenta de política externa” para atender às prioridades da luta contra as drogas e a migração.

Além disso, uma retirada dos EUA poderia fortalecer outros atores, em particular a China, cuja influência crescente na América Latina Washington quer reduzir.

Luis Linares, analista da Associação Guatemalteca de Pesquisa e Estudos Sociais, acredita que “há programas que são muito importantes e coincidem com as prioridades do governo dos EUA em termos de segurança e justiça”.

Essas iniciativas, além da ajuda alimentar, continuam a ser “fundamentais para o país”. Enquanto isso, os projetos relacionados às minorias sexuais “certamente serão reduzidos ou, se não, reorientados, mas outros serão cancelados”, previu o analista.

Também na Guatemala, a Lambda, uma organização que trabalha pelos direitos das pessoas LGBTQ+, já teve que suspender um projeto de prevenção e apoio a pessoas com HIV, bem como os testes de HIV.

– Eles que abram outros canais” –

A USAID, questionada por alguns governos latino-americanos que acusam os EUA de interferência e falta de transparência, está sendo alvo de novas críticas por seu desmantelamento.

No México, a presidente Claudia Sheinbaum e seu antecessor, Andrés Manuel López Obrador, acusaram a agência de financiar “grupos de oposição”.

“Se vai haver ajuda, que eles abram outros tipos de canais”, disse recentemente Sheinbaum, que é a favor do fechamento da agência.

burs-esp/lab/cjc/nn/dd/aa