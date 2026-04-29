Suíça pode limitar imigração em votação histórica
Levantamento mostra maioria apertada a favor de proposta que tenta frear crescimento populacional no país.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
Uma nova pesquisa indica que a iniciativa “Não aos 10 milhões”, lançada pelo Partido Popular Suíço, pode ser aprovada no plebiscito de 14 de junho. Segundo sondagem do jornal 20 Minuten, do grupo Tamedia, 52% dos entrevistados afirmam que pretendem votar a favor da proposta.
O resultado marca uma virada em relação a meados de abril, quando 46% eram contra limitar a população e apenas uma minoria apoiava a medida. Ainda assim, o instituto Leewas Institute alerta para a “volatilidade” das intenções de voto.
Mostrar mais
Iniciativa quer travar crescimento populacional na Suíça
Pesquisas anteriores mostram um cenário instável: em março, o “sim” tinha 45% e o “não”, 47%; já em novembro, 48% apoiavam a iniciativa, contra 41% contrários. Ou seja, não há uma tendência clara consolidada.
Já o segundo tema que será votado — o referendo contra a reforma do serviço civil — aparece completamente empatado: 46% a favor e 46% contra, indicando um desfecho totalmente imprevisível.
Adaptação: Fernando Hirschy
Mostrar mais
Livre circulação impulsiona imigração e divide debate na Suíça
Conteúdo externo
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.