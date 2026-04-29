Suíça pode limitar imigração em votação histórica

A maioria é a favor da iniciativa «Não a uma Suíça com 10 milhões». Keystone-SDA

Levantamento mostra maioria apertada a favor de proposta que tenta frear crescimento populacional no país.

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Uma nova pesquisa indica que a iniciativa “Não aos 10 milhões”, lançada pelo Partido Popular Suíço, pode ser aprovada no plebiscito de 14 de junho. Segundo sondagem do jornal 20 Minuten, do grupo Tamedia, 52% dos entrevistados afirmam que pretendem votar a favor da proposta.

O resultado marca uma virada em relação a meados de abril, quando 46% eram contra limitar a população e apenas uma minoria apoiava a medida. Ainda assim, o instituto Leewas Institute alerta para a “volatilidade” das intenções de voto.

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Pesquisas anteriores mostram um cenário instável: em março, o “sim” tinha 45% e o “não”, 47%; já em novembro, 48% apoiavam a iniciativa, contra 41% contrários. Ou seja, não há uma tendência clara consolidada.

Já o segundo tema que será votado — o referendo contra a reforma do serviço civil — aparece completamente empatado: 46% a favor e 46% contra, indicando um desfecho totalmente imprevisível.

Adaptação: Fernando Hirschy

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