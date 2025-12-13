Democratas publicam fotos de Epstein com Trump, Bill Clinton e Woody Allen

Legisladores democratas publicaram, nesta sexta-feira (12), uma nova série de fotos pertencentes ao criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, que inclui imagens do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do ex-presidente Bill Clinton.

Outras figuras de destaque que aparecem nas imagens são o ex-assessor de Trump, Steve Bannon; o ex-secretário do Tesouro de Clinton, Larry Summers; o diretor de cinema Woody Allen, e o ex-príncipe britânico agora conhecido como Andrew Mountbatten-Windsor.

Também aparecem Bill Gates, da Microsoft, e Richard Branson, do Grupo Virgin.

A relação de Epstein com as pessoas que aparecem nas fotos já era conhecida e as imagens, sem data, não parecem mostrar qualquer conduta ilegal.

– ‘Imagens inquietantes’ –

No entanto, os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes afirmaram que “essas imagens inquietantes levantam ainda mais questões sobre Epstein e suas relações com alguns dos homens mais poderosos do mundo”.

Trump disse a jornalistas no Salão Oval nesta sexta-feira que não havia visto as fotos e declarou que sua publicação “não é grande coisa”.

“Todo mundo conhecia esse homem, ele estava em toda parte em Palm Beach”, disse Trump, ao se referir à comunidade da Flórida onde fica seu resort Mar-a-Lago.

“Há centenas e centenas de pessoas que têm fotos com ele. Então, não é grande coisa […] Não sei nada a respeito”, acrescentou Trump.

Mais cedo, a Casa Branca acusou os democratas de publicarem fotos “selecionadas” pertencentes a Epstein “para tentar criar uma narrativa falsa”.

“A farsa democrata contra o presidente Trump foi desmentido repetidamente”, disse Abigail Jackson, porta-voz da Casa Branca.

Entre as fotos publicadas nesta sexta-feira há também imagens de brinquedos sexuais e um curioso “preservativo Trump”, com a imagem de seu rosto e a frase “Sou ENORME!”.

– Trump, Clinton e Epstein –

Há três fotos de Trump entre as 19 divulgadas nesta sexta-feira. Em uma delas, ele aparece de pé ao lado de seis mulheres que usam o que parecem ser colares havaianos no pescoço. Seus rostos foram pixelados.

Em outra, Trump é visto conversando com uma mulher loira e Epstein aparece ao fundo. Na terceira, Trump surge sentado ao lado de uma mulher loira cujo rosto foi ocultado.

O ex-presidente Clinton aparece em uma foto com Epstein e Ghislaine Maxwell, sua ex-parceira e cúmplice, que cumpre uma pena de 20 anos de prisão por tráfico sexual de menores e outros crimes. Há também outras duas pessoas não identificadas.

Epstein, um investidor de sucesso, era amigo de pessoas ricas e poderosas, que frequentemente convidava para sua luxuosa casa no Caribe.

Em 2008, ele foi condenado por duas acusações relacionadas a crimes sexuais, incluindo solicitação de prostituição a uma menor.

Cumpriu cerca de um ano de prisão em condições incomumente brandas. Depois, evitou acusações mais graves até 2019, quando foi detido e acusado de tráfico sexual de menores.

Ele morreu sob custódia em prisão preventiva em Nova York no mesmo ano. Sua morte foi declarada como suicídio.

O Congresso ordenou ao Departamento de Justiça que publique, antes de 19 de dezembro, seus arquivos sobre a extensa investigação de Epstein.

