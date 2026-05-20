Direitista Keiko Fujimori lidera pesquisa para segundo turno no Peru

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A direitista Keiko Fujimori supera em intenções de voto o esquerdista Roberto Sánchez para o segundo turno das eleições presidenciais no Peru, em 7 de junho, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (20).

A filha do falecido ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000) é a favorita, com 39% das intenções de voto, enquanto Sánchez registra 35%, segundo a pesquisa Ipsos, publicada pelo jornal Perú 21.

Catorze por cento dos entrevistados votariam em branco ou nulo e outros 12% ainda não definiram seu candidato, segundo a segunda medição realizada pela Ipsos desde o primeiro turno, em 12 de abril.

Fujimori subiu um ponto percentual e Sánchez caiu três pontos em comparação com a primeira pesquisa, publicada em 24 de abril.

A candidata do partido Força Popular venceu o primeiro turno com 17,1% dos votos, enquanto Sánchez, da coalizão Juntos pelo Peru, chegou ao segundo turno com 12%, segundo o Júri Nacional de Eleições.

A eleição foi marcada por uma forte fragmentação, com um recorde de 35 candidatos presidenciais.

Prevê-se que a campanha para o segundo turno seja tão polarizada quanto a de 2021. Naquela ocasião, Fujimori disputou a Presidência com o esquerdista Pedro Castillo, que foi eleito, mas tentou dissolver o Congresso e foi destituído em dezembro de 2022.

Esta é a quarta vez que Fujimori, de 50 anos, disputa a Presidência.

Ao contrário, é a primeira candidatura de Sánchez, de 57 anos, que foi ministro do Comércio de Castillo, atualmente preso.

Os dois disputarão a Presidência em meio a uma grave instabilidade política, na qual o Peru teve oito presidentes desde 2016.

A maioria foi destituída ou renunciou para evitar um destino semelhante diante das acusações de rebelião ou corrupção.

O Peru também enfrenta uma grave crise de segurança devido ao avanço do crime organizado.

A pesquisa foi realizada em várias cidades do país em 16 e 17 de maio com 1.210 pessoas selecionadas de forma aleatória. Os entrevistados foram perguntados em quem votariam em um segundo turno se os candidatos forem Roberto Sánchez e Keiko Fujimori.

A margem de erro da consulta foi de 2,8 pontos percentuais. As intenções de voto não são uma previsão do resultado das eleições.

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