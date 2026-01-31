Documentos indicam que Epstein ofereceu ao ex-príncipe Andrew encontro com uma mulher russa

afp_tickers

3 minutos

O agressor sexual americano Jeffrey Epstein propôs em 2010 ao ex-príncipe britânico Andrew, irmão do rei Charles III, apresentá-lo a uma jovem russa de 26 anos, segundo novos documentos publicados na sexta-feira (30) por Washington.

Entre as mais de três milhões de páginas divulgadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o tema é abordado, assim como um convite ao Palácio de Buckingham feito por Andrew Mountbatten-Windsor ao ex-financista.

Em um e-mail de 12 de agosto de 2010, Epstein diz ao então príncipe Andrew, a quem chama de “O Duque”, que tem “uma amiga” com a qual ele “talvez” gostasse de jantar e que estaria em Londres de 20 a 24 de agosto.

Andrew pergunta a Epstein o que ele disse à jovem e se ela deve levar ‘uma mensagem’ por parte do ex-financista.

Em outro e-mail, o príncipe responde que deveria estar em Genebra em 22 de agosto, mas que ficaria “encantado em encontrá-la”.

Epstein explica que a mulher em questão é uma russa de 26 anos, a quem descreve como bonita e inteligente.

Os arquivos não indicam se o encontro aconteceu.

Os documentos publicados revelam ainda que Andrew convidou posteriormente Epstein ao Palácio de Buckingham, logo após a suspensão da prisão domiciliar do executivo, que havia sido condenado por prostituição de menores.

Os arquivos, no entanto, não indicam se a visita foi concretizada.

Em uma mensagem, Epstein entrou em contato com o ex-membro da Coroa britânica durante uma estadia na capital britânica, em 27 de setembro de 2010, e lhe disse: “Vamos precisar de um tempo a sós.”

O então príncipe respondeu: “Poderíamos jantar no Palácio de Buckingham e ter muita privacidade”. Dois dias depois, Andrew enviou um novo e-mail: “Adoraria que viesse aqui ao Palácio. Traga quem quiser e estarei disponível das 16h às 20h.”

No mês anterior, Epstein havia sido libertado da prisão domiciliar, após ser condenado por prostituição de menor.

No ano passado, Andrew, que sempre defendeu sua inocência, foi destituído de todos os títulos reais e expulso de sua residência oficial em Windsor, devido aos laços passados com Epstein.

A publicação das memórias póstumas de Virginia Giuffre, que acusava o príncipe de tê-la agredido sexualmente em várias ocasiões quando ela era menor de idade, gerou uma onda de indignação no Reino Unido.

Em 2022, um processo movido por Virginia contra Andrew foi resolvido com um acordo extrajudicial multimilionário, sem que o irmão do rei tivesse admitido sua culpa.

A queda de Andrew foi precipitada principalmente por revelações feitas pela imprensa britânica no ano passado, que mostraram que o ex-príncipe — que afirmou em 2019 ter rompido com Epstein em dezembro de 2010 — manteve contato com o financista após essa data.

Virginia Giuffre se matou em abril do ano passado em sua casa na Austrália.

Jeffrey Epstein se suicidou na prisão, em 2019.

har/roc/gmo/arm/lb/lb/rpr