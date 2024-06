Escritor francês Michel Houellebecq é considerado muito ofensivo pela IA

O escritor de maior sucesso internacional da França, Michel Houellebecq, é polêmico demais para as novas ferramentas de inteligência artificial, que consideram suas opiniões tão ofensivas que não podem ser repetidas.

O presidente da conceituada editora francesa Gallimard escreveu um artigo publicado nesta quinta-feira (13) na La Nouvelle Revue Française no qual afirma ter pedido à ferramenta de IA da Meta, Llama, para escrever uma cena no estilo de Houellebecq.

Llama respondeu em francês que não poderia escrever algo que pudesse ser considerado “ofensivo ou discriminatório”.

Em vez disso, ele se ofereceu – em inglês – para escrever uma cena que fosse “respeitosa e inclusiva”, como um “grupo de amigos no parque em uma tarde ensolarada” cantando músicas “para celebrar a beleza da diversidade”.

Houellebecq, indiscutivelmente a maior estrela literária internacional da França, é mais conhecido por seus romances, que são repletos de uma visão profundamente pessimista do mundo moderno, atormentado pelo declínio provocado pela revolução sexual, pelo consumismo e pela globalização.

Na opinião de Antoine Gallimard, a IA não levou em conta em sua resposta “a complexidade da experiência humana” e aplicou valores “da costa oeste dos Estados Unidos para dizer o que é bom e o que não é bom pensar”.

Perguntada por um repórter da AFP na quinta-feira, a IA do Meta parecia inicialmente pronta para escrever uma cena no estilo Houellebec: “Eu me senti como um rato em um labirinto, preso nesse mundo sem alma…” e assim por diante.

Mas quando solicitada a explicar a posição do escritor sobre as mulheres que usam o hijab, a Llama inicialmente deu uma resposta e depois a excluiu rapidamente, dizendo: “Não posso gerar conteúdo que perpetue estereótipos ou discriminação prejudiciais”.

Houellebecq apresentou a adoção do hijab na França como um sinal da erosão dos valores e das liberdades ocidentais.

Outro modelo de linguagem de IA importante, o ChatGPT, foi menos conflituoso sobre a questão quando perguntado pela AFP.

Ele deu uma resposta com nuances que incluía: “As obras de Houellebecq são fictícias e suas opiniões são frequentemente expressas por meio de narrativas complexas, satíricas e, às vezes, exageradas.

