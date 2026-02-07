Espanha e Portugal enfrentam nova tempestade após inundações durante a semana

Espanha e Portugal enfrentam neste sábado (7) os efeitos da passagem de uma nova tempestade, batizada Marta, em regiões já castigadas pelas severas inundações dos últimos dias e em meio a ordens de evacuação preventivas.

As agências meteorológicas de ambos os países alertaram para a chegada do fenômeno à Península Ibérica, logo após a passagem da tempestade Leonardo.

Mais de metade da Andaluzia, a região mais afetada no sul de Espanha, está em alerta laranja neste sábado devido a precipitações e “rajadas de vento localmente intensas”, anunciou a Aemet, a agência meteorológica espanhola.

O órgão público prevê, no entanto, um fenômeno de chuva menos “excepcional” do que o provocado durante a semana pela tempestade Leonardo, que causou o transbordamento de rios e inundações em vários locais.

Segundo as autoridades, duas pessoas morreram neste fenômeno: uma mulher arrastada por um rio na Andaluzia, cujo corpo foi encontrado na sexta-feira após dias de buscas, e outra pessoa que morreu em um acidente rodoviário ao norte, em Castilla-La Mancha, provocado pelo granizo.

Na Andaluzia, cerca de 10.000 pessoas foram desalojadas preventivamente, várias estradas foram bloqueadas e o transporte ferroviário foi afetado.

“A tempestade Marta traz mais água e vento e os cursos de água estão no limite. Não baixemos a guarda”, escreveu em sua conta no X o presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Como sinal do perigoso aumento do nível da água, a famosa Ponte Romana de Córdoba, que atravessa o rio Guadalquivir, situada perto da sua famosa Mesquita-Catedral, foi fechada ao trânsito.

“Todos nos sentimos estarrecidos ao ver estas chuvas intermináveis, um solo que já não é capaz de absorver mais água”, afirmou o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em visita à região afetada.

Após sobrevoar a área de helicóptero e conversar com as equipes de resgate, o dirigente socialista pediu prudência na sexta-feira, diante da expectativa de “dias complicados”, com “condições meteorológicas muito adversas, perigosas, delicadas”.

A Península Ibérica está na linha da frente das mudanças climáticas e tem registrado, há anos, ondas de calor cada vez mais prolongadas, que começam antes do verão, e episódios de chuvas intensas cada vez mais frequentes.

– Mais chuvas –

Em Portugal, a agência meteorológica nacional (IPMA) colocou todo o litoral em alerta laranja devido a ondas estimadas em até 13 metros de altura.

Oito dos 18 distritos do território continental, no centro e sul do país, estão igualmente em alerta laranja por “chuvas persistentes e ocasionalmente fortes”.

“As bacias hidrográficas estão todas sob forte pressão”, em particular o rio Tejo, perto de Lisboa, e o Sado, mais a sul, indicou à AFP um porta-voz da Proteção Civil.

A consequência disso é que, em três dias, as barragens do país liberaram “um volume de água equivalente ao consumo anual” nacional, indicou na tarde de sexta-feira o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado.

A tempestade Leonardo deixou um morto no país nesta semana, e na anterior, outras cinco morreram com a passagem da tempestade Kristin.

Nesta ocasião, cerca de 1.100 pessoas tiveram de retiradas de suas casas.

Apesar da “crise devastadora”, o segundo turno das eleições presidenciais será realizado no domingo (8), disse o primeiro-ministro português, Luís Montenegro. Mas três municípios muito afetados, incluindo Alcácer do Sal, adiarão a votação por uma semana.

A centenas de quilômetros ao sul, o Marrocos também foi atingido por estas tempestades sucessivas, que obrigaram à evacuação temporária de cerca de 150.000 pessoas no noroeste do país.

As autoridades mobilizaram distribuições de ajuda por helicóptero e divulgaram imagens que mostram campos, estradas e mesquitas inundados.

