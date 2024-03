Espanha faz nova doação à Agência da ONU para os Refugiados Palestinos

O governo da Espanha anunciou nesta quinta-feira (7) uma ajuda suplementar para a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA), de 20 milhões de euros (108 milhões de reais), para enfrentar a situação dramática na Faixa de Gaza.

O chanceler da Espanha, José Manuel Albares, anunciou a doação durante uma entrevista coletiva em Madri com o diretor da agência, Philippe Lazzarini, que exigiu a abertura dos pontos de acesso por terra à Faixa de Gaza, por considerar que o lançamento aéreo com paraquedas feito há poucos dias tem impacto limitado.

“Faremos uma nova contribuição, de 20 milhões de euros, à UNRWA para apoiar a organização em seu trabalho humanitário crucial em Gaza”, anunciou Albares diante de Lazzarini, que manifestou esperança de que a decisão do governo espanhol encoraje os 16 países que suspenderam sua ajuda à agência a retomá-la.

“Não temos hoje uma ajuda humanitária significativa em grande escala e sem interrupções que chegue à população de Gaza, que necessita da mesma desesperadamente”, lamentou Lazzarini.

A Espanha anunciou uma contribuição de 3,5 milhões de euros (19 milhões de reais) à UNRWA no começo de fevereiro, quando vários países decidiram suspender seus aportes devido à acusação de Israel de que 12 funcionários da agência tiveram envolvimento nos ataques de 7 de outubro do Hamas, que causou a morte de 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço feito pela AFP com base em dados oficiais de Israel.

