Estrelas da televisão brilham no tapete vermelho do Emmy

As maiores estrelas da televisão desfilaram no tapete vermelho do Emmy no domingo (14) sob um brilhante sol de setembro, o primeiro de muitos eventos que marcarão as tendências da moda rumo ao Oscar.

Aqui estão alguns dos melhores trajes vistos no Teatro Peacock em Los Angeles:

– Majestosas em vermelho –

Selena Gomez, que protagoniza “Only Murders in the Building” da Hulu, chegou com seu noivo, o produtor musical Benny Blanco, vestindo um vestido vermelho sem mangas assinado pela Louis Vuitton.

Sydney Sweeney, a estrela de “Euphoria” que apresentou um dos prêmios de domingo, também estava deslumbrante com um vestido do mesmo tom, sem alças, decote pronunciado e acessórios brilhantes.

– Trajes brancos perfeitos –

Pedro Pascal, indicado a melhor ator de drama por “The Last of Us”, emanou sofisticação com um terno creme de abotoamento duplo, óculos escuros e uma barba em crescimento.

Gwendoline Christie, indicada pelo thriller de escritório de ficção científica “Ruptura” e quem também protagoniza a releitura da família Addams da Netflix “Wandinha”, impressionou com um terno ajustado pálido da Tom Ford e o cabelo preso para trás.

Tramell Tillman, que ganhou o Emmy de melhor ator coadjuvante de drama por “Ruptura”, também estava elegante em branco, acompanhado de um broche brilhante para completar o conjunto.

– Tons outonais –

Diferentemente da maioria das premiações de Hollywood, o Emmy não é celebrado no inverno, mas quando o outono está prestes a começar. E a paleta de cores vista no tapete vermelho refletiu isso.

Uma das que se juntaram à tendência outonal foi a vencedora do Oscar Kathy Bates, indicada a melhor atriz de drama pela nova versão da CBS do drama jurídico “Matlock”. Ela estava majestosa com um vestido longo marrom com mangas compridas e um corpete drapeado.

Seth Rogen, vencedor do Emmy de melhor ator de comédia por sua sátira maníaca da indústria “O Estúdio”, usou um smoking de veludo em tom de ferrugem.

– “Barbiecore”, ainda em alta –

Lisa, cantora do Blackpink, que estreou como atriz na terceira temporada de “The White Lotus”, apresentou-se com um vestido rosa sem alças que mostrava bastante perna e se estendia com uma longa saia de tule.

Sua colega de elenco Aimee Lee Wood também surpreendeu em rosa com um vestido sem alças e um corpete que revelava um toque de vermelho.

E Julianne Nicholson, já vencedora do Emmy de melhor atriz convidada em uma comédia por “Hacks”, apareceu encantadora com um vestido magenta sem alças e um decote quadrado.

– Acessórios com mensagem política –

A guerra em Gaza certamente estava na mente de alguns participantes do Emmy.

Megan Stalter, uma das estrelas revelação de “Hacks”, chegou com uma camiseta branca e jeans… embora sua bolsa falasse por seu visual com a mensagem “Cessar-fogo!” escrita sobre uma fita adesiva branca.

E Javier Bardem, indicado a melhor ator coadjuvante em uma minissérie por “Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais”, usava um keffiyeh palestino branco e preto em volta do pescoço.

“Sou o único, mas não sou o único. Muita gente está me apoiando em sussurros, e eu digo: não sussurre, diga em voz alta”, comentou o ator espanhol sobre seu apoio aos palestinos, rejeitando o que chamou de “regime de apartheid” israelense, ao ser questionado por jornalistas sobre seu keffiyeh.

