EUA compra aviões Boeing para deportar imigrantes

O governo dos Estados Unidos começou a adquirir uma frota de aviões Boeing para realizar a campanha de deportações ordenada pelo presidente Donald Trump, informou uma autoridade do Departamento de Segurança Interna nesta quarta-feira (10).

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, Trump fez da luta contra a imigração ilegal uma das prioridades de seu segundo mandato.

“Esses aviões permitirão que o ICE [Serviço de Imigração e Controle de Alfândega] opere com maior eficiência, entre outras coisas graças ao uso de rotas de voo mais eficientes”, afirmou Tricia McLaughlin, subsecretária de Segurança Interna, em uma publicação no X.

“Essa iniciativa economizará dos contribuintes americanos 279 milhões de dólares” (1,53 bilhão de reais, na cotação atual), acrescentou sobre essa compra, antecipada pelo jornal The Washington Post.

Procurada pela AFP, a Boeing preferiu não comentar.

O Post informou que o acordo previa a aquisição de seis modelos Boeing 737 por 140 milhões de dólares (766,08 bilhões de reais) junto a uma empresa chamada Daedalus Aviation, criada no início de 2024, e não uma compra direta do fabricante aeronáutico americano.

Segundo o grupo Human Rights First, desde que Trump voltou ao cargo foram realizados mais de 1.700 voos de deportação.

As operações contra os imigrantes são conduzidas por agentes da lei encapuzados, uma prática que gerou duras críticas e ações judiciais.

O governo de Trump afirma que mais de dois milhões de imigrantes irregulares deixaram o país desde janeiro, dos quais 1,6 milhão voluntariamente e os demais foram deportados.

