EUA suspende agendamentos para vistos de imigrante

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O Departamento de Estado americano anunciou nesta quarta-feira a suspensão dos agendamentos de entrevistas para vistos de imigrante, com o objetivo de realizar novos treinamentos de funcionários de embaixadas e consulados.

A suspensão não se aplica a vistos de turismo, estudante, viagens a negócios e trabalho temporário. Os agendamentos já realizados serão “ajustados”, informou à AFP um porta-voz do Departamento de Estado.

Não foi informada uma data para o retorno dos agendamentos, que pode levar algumas semanas, segundo um funcionário do Departamento.

“Uma América mais próspera significa garantir que os solicitantes de visto não se tornem um provável encargo público, conforme definido pela legislação e pelos regulamentos dos Estados Unidos, nem prováveis dependentes de benefícios públicos reservados a americanos elegíveis em necessidade”, explicou o porta-voz.

A suspensão dos vistos é a medida mais recente do governo Trump para conter a chegada de estrangeiros, embora algumas delas tenham sido bloqueadas pela Justiça americana.

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