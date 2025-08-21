EUA suspende emissão de vistos para caminhoneiros

The Swiss voice in the world since 1935

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (21) a suspensão da emissão de vistos para motoristas de caminhão, que acusa de colocarem “a vida dos americanos em risco” nas estradas.

“Com efeito imediato, suspendemos a emissão de vistos de trabalho para caminhoneiros comerciais”, anunciou na rede social X o secretário de Estado, Marco Rubio, sobre um tema cada vez mais importante para os apoiadores do presidente Donald Trump.

“O número crescente de estrangeiros que dirigem caminhões de grande porte nas estradas americanas coloca em risco a vida dos cidadãos e prejudica o sustento dos caminhoneiros americanos”, acrescentou Rubio, que não apresentou números que sustentem a acusação.

O governo Trump já havia reclamado de que muitos caminhoneiros estrangeiros não falavam inglês.

