Exército sírio entra em acampamento de familiares de jihadistas de Al-Hol

O exército sírio entrou no vasto acampamento de Al-Hol nesta quarta-feira (21), que abriga parentes de jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI), após as forças curdas se retirarem do local, observou um jornalista da AFP.

O governo anunciou um novo cessar-fogo com os curdos na terça-feira, após retomar territórios no norte e leste da Síria que estavam sob o controle das Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos.

Os curdos estabeleceram uma zona autônoma no norte e nordeste da Síria durante a guerra civil (2011-2024), e suas forças derrotaram o EI com a ajuda de uma coalizão internacional contra o jihadismo liderada pelos Estados Unidos.

Mas os Estados Unidos afirmam que o propósito de sua aliança com as FDS terminou há anos com a derrota dos jihadistas e agora apoiam as novas autoridades islamistas na Síria, que buscam ampliar seu controle no país.

Milhares de ex-jihadistas foram detidos em sete prisões administradas pelos curdos no norte e leste da Síria, enquanto milhares de seus familiares vivem nos acampamentos de Al-Hol e Al-Roj.

Um jornalista da AFP viu soldados abrindo o portão de metal do acampamento de Al-Hol enquanto outros faziam a guarda.

O acampamento, localizado em uma região desértica da província de Al-Hasakah, abriga cerca de 24.000 pessoas, incluindo aproximadamente 6.200 mulheres e crianças, de cerca de 40 nacionalidades diferentes.

O Ministério da Defesa sírio declarou na terça-feira que está pronto para assumir o controle do acampamento de Al-Hol e de “todos os seus prisioneiros do Estado Islâmico”.

Anteriormente, as forças curdas disseram que tiveram que se retirar do acampamento para defender cidades no norte da Síria.

O presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, e o chefe das Forças Democráticas Sírias (FDS), Mazlum Abdi, concordaram que o Estado sírio assumiria a responsabilidade pelos prisioneiros do Estado Islâmico.

Damasco deu aos curdos sírios um prazo de quatro dias, que expira na noite de sábado, para apresentarem um plano de integração da sua região ao Estado.

