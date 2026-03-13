Ex-presidente Bolsonaro dá entrada na UTI com broncopneumonia

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O ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrada, nesta sexta-feira (13), na unidade de terapia intensiva com broncopneumonia, informaram seus médicos, após ele ter sido transferido para o hospital depois de passar mal na prisão.

Condenado a 27 anos de reclusão por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente apresentou “quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios”, segundo um boletim do hospital DF Star, em Brasília, compartilhado por sua esposa, Michelle Bolsonaro.

O ex-mandatário, de 70 anos, recebe agora antibióticos por via intravenosa para tratar uma “broncopneumonia bacteriana bilateral” detectada nos exames.

Bolsonaro sofreu recorrentes problemas de saúde resultantes da facada que sofreu no abdômen durante um ato de campanha em 2018.

O ex-presidente precisou passar por várias cirurgias e sofre com crises de soluço, às vezes acompanhadas de vômitos.

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou os pedidos de sua defesa para que ele cumprisse a pena em prisão domiciliar “humanitária”.

“Estão brincando com a vida do meu pai”, disse Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente e pré-candidato à Presidência nas eleições de outubro, ao deixar o hospital.

“O mínimo que ele deveria ter é essa domiciliar humanitária em casa”, disse o também senador a jornalistas.

Bolsonaro (2019-2022) está recluso no Complexo Penitenciário da Papuda, onde lhe foi destinado um espaço normalmente reservado para quatro pessoas, com cozinha, televisão, cama de casal e área externa privativa.

Em 2025, o STF o condenou a 27 anos de prisão por tentar se manter ilegalmente no poder após perder as eleições de 2022 para o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Brasil realizará eleições gerais em outubro, e Bolsonaro, apesar de estar preso, continua sendo uma figura central no cenário político.

Ele indicou Flávio, seu filho mais velho, como candidato da direita para enfrentar o esquerdista Lula, de 80 anos, que já afirmou que disputará a reeleição.

De acordo com a última pesquisa do instituto Datafolha, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem em empate técnico em um eventual segundo turno.

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