Explosões são registradas em várias capitais do Golfo após ataque de EUA e Israel contra o Irã

Moradores e correspondentes da AFP nas capitais de Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Arábia Saudita ouviram diversas explosões neste sábado (28), quando o Irã lançou uma série de mísseis em represália aos ataques dos Estados Unidos e de Israel.

Horas após o início do ataque contra o Irã, jornalistas da AFP ouviram explosões em cidades como Riade, Dubai, Doha e Manama, a capital do Bahrein, onde uma base americana foi atingida.

Um jornalista da AFP em Manama ouviu pelo menos duas detonações, enquanto correspondentes do Catar reportaram várias explosões.

Moradores de Abu Dhabi também registraram estampidos e afirmaram ter visto fumaça acima da base de Al Dhafra, onde há soldados americanos destacados.

No fim da manhã, os Emirados Árabes Unidos, onde um civil morreu após a queda de destroços de mísseis, afirmaram que reservam-se ao direito de responder aos ataques iranianos, classificando‑os como uma “perigosa escalada”.

“Os Emirados Árabes Unidos foram alvo hoje de um ataque flagrante com mísseis balísticos iranianos”, afirmou o seu Ministério da Defesa.

“As defesas aéreas dos EAU responderam com grande eficácia e interceptaram com sucesso vários dos mísseis”, acrescentou.

As monarquias árabes ricas em petróleo e gás situadas do outro lado do Golfo Pérsico, em frente ao Irã, são aliadas de longa data dos EUA e abrigam bases militares americanas.

Várias explosões também abalaram o Catar, onde está localizada Al Udeid, a maior base militar americana na região. O Ministério da Defesa do país do Golfo afirmou ter “repelido vários ataques”.

Al Udeid abriga os elementos de vanguarda do Centcom, o comando militar regional dos EUA, assim como suas forças aéreas e forças de operações especiais.

O Kuwait também informou sobre a interceptação de mísseis que se dirigiam a uma base com militares americanos.

Enquanto isso, testemunhas em Dubai ouviram uma explosão e viram mísseis cruzando o céu.

“Houve uma grande explosão e as janelas tremeram”, declarou à AFP uma testemunha que pediu anonimato, em um relato semelhante ao de outro morador de Dubai.

Por sua vez, a Arábia Saudita condenou a “brutal agressão iraniana”, informou a imprensa oficial.

Jornalistas da AFP também relataram várias explosões em Riade.

“Viemos para o Golfo porque é conhecido por ser mais seguro do que o Líbano. Agora não sei o que fazer nem como pensar”, disse um morador libanês na capital saudita.

