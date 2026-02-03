Filho do ex-ditador Muammar Kadafi é assassinado na Líbia

Saif al Islam Kadafi, um dos filhos do falecido ditador líbio, Muammar Kadafi, procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, foi assassinado nesta terça-feira (3) no oeste de Líbia.

“Foi assassinado hoje às 14h […] em Zenten, em sua casa, por um comando de quatro pessoas”, declarou à AFP seu advogado, o francês Marcel Ceccaldi.

Considerado durante muito tempo como o possível sucessor de Muammar Kadafi, antes da queda do regime em 2011, tentou passar a imagem de moderado e reformista. Uma tentativa que colapsou quando, naquele ano, prometeu um banho de sangue pelas revoltas contra o governo de seu pai.

“Por ora, não se sabe” quem são os responsáveis pelo assassinato de Kadafi, informou Ceccaldi, que afirmou ter falado com seu cliente há três semanas.

Também disse que soube, há uns dez dias, através de uma pessoa próxima da vítima, “que havia problemas com sua segurança”.

Procurado pelo TPI por crimes contra a humanidade, Seif foi detido em 2011 no sul de Líbia por rebeldes.

Foi condenado à morte em 2015 após um julgamento sumário, mas depois se beneficiou de uma anistia.

Até o anúncio de sua morte, se desconhecia o seu paradeiro.

