Forças israelenses matam duas crianças e seus pais na Cisjordânia

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O Ministério da Saúde palestino afirmou que soldados israelenses mataram um casal e seus dois filhos neste domingo(15) no norte da Cisjordânia ocupada.

O Crescente Vermelho Palestino indicou que suas equipes recuperaram os corpos de dois adultos e duas crianças de um veículo atacado a tiros pelas forças israelenses na localidade de Tammun.

O Ministério da Saúde palestino, sediado em Ramallah, disse em um comunicado que “quatro mártires de uma família chegaram ao Hospital Público Turco em Tubas, depois que o exército de ocupação atirou contra eles em Tammun”.

A pasta informou que o hospital recebeu os corpos do homem, de 37 anos, da mulher, de 35, e das duas crianças, de cinco e sete anos, todos com ferimentos a bala.

A agência de notícias palestina WAFA reportou que os outros dois filhos do casal, de oito e 11 anos, ficaram feridos por estilhaços quando as forças israelenses atiraram contra seu veículo neste domingo.

“Minha mãe gritou uma última vez e em seguida ficou em silêncio, enquanto meu pai recitava a Shahada [declaração da fé islâmica] antes de morrer”, contou Khaled Ali Bani Odeh, um dos filhos que sobreviveu.

“[Soldados israelenses] me tiraram [do carro] e começaram a me carregar nas costas. Então, me levaram para uma esquina e me perguntaram o que aconteceu e quem estava comigo no carro”, explicou.

“Eu lhes disse que eram meu pai e minha mãe. Disseram que eu mentia e começaram a me bater”, contou o menino de 11 anos a jornalistas, junto de alguns familiares, no funeral dos pais e dos irmãos.

O exército israelense não deu nenhuma declaração sobre as acusações, mas confirmou as mortes.

Segundo o exército e a polícia israelenses, os fatos ocorreram durante uma operação para “prender suspeitos de envolvimento em atividades terroristas contra as forças de segurança”.

“Durante esta operação, um veículo acelerou na direção das forças de segurança”, que responderam abrindo fogo, matando “quatro palestinos que estavam no veículo”, detalharam em um comunicado.

Em novembro, o exército israelense lançou uma operação contra grupos armados palestinos no norte da Cisjordânia, especialmente na região de Tubas.

Segundo autoridades palestinas e a ONU, nos últimos dias houve um aumento dos ataques mortais na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Os ataques têm sido atribuídos principalmente a colonos israelenses e mataram pelo menos seis palestinos desde o início de março.

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