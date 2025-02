Gemelli, hospital dos pontífices, conhecido como ‘Vaticano III’

O hospital Gemelli de Roma, onde o papa Francisco está internado para tratar uma pneumonia bilateral, é o preferido dos pontífices: João Paulo II o chamava de “Vaticano III”.

Esta é a quarta – e mais longa – internação de Francisco, de 88 anos, no Gemelli, desde 2021. O jesuíta argentino foi hospitalizado em 14 de fevereiro por uma bronquite.

Em junho de 2023, ele passou por uma cirurgia de hérnia, após ter sofrido uma infecção respiratória em março de 2023. Em julho de 2021 foi operado do cólon.

João Paulo II, que liderou a Igreja Católica de 1978 até sua morte em 2005, foi internado nove vezes no Gemelli, onde passou um total de 153 dias. Este é o maior estabelecimento de Roma.

E foi ele que, brincando, disse em uma ocasião que a Praça de São Pedro era o “Vaticano I”, a residência papal de verão de Castel Gandolfo o “Vaticano II” e o Gemelli o número três.

As repetidas e prolongadas estadias de João Paulo II no Gemelli levaram o Vaticano a criar um apartamento no último andar do estabelecimento, ao qual se tem acesso por um corredor vigiado por policiais italianos e do Vaticano.

Segundo a imprensa italiana, a suíte de paredes brancas tem uma decoração simples.

Além do quarto do papa, há uma sala de reuniões para os profissionais da saúde, uma cozinha, um banheiro e áreas de descanso. Também possui uma pequena capela.

– Estátua de João Paulo II –

A suíte papal foi criada em maio de 1981, quando João Paulo II foi internado com urgência depois de ter sido atingido por um tiro na Praça de São Pedro, disparado por Mehmet Ali Agca, um jovem turco.

O pontífice polonês foi submetido a uma operação de quase seis horas para remover uma bala do abdômen.

Ele também foi atingido na mão e no braço, e duas mulheres que estavam na praça também ficaram feridas.

João Paulo II foi hospitalizado várias vezes no Gemelli, mas faleceu no Vaticano em 2 de abril de 2005.

Diante do Hospital Gemelli, cujo nome completo é ‘Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli’, foi instalada uma estátua de João Paulo II.

O antecessor de Francisco, Bento XVI, nunca foi internado no Gemelli, pelo menos oficialmente.

O teólogo alemão renunciou em 2013, alegando a deterioração de sua saúde física e mental. Ele passou a viver em um mosteiro no Vaticano, onde faleceu em 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos.

O hospital foi batizado em homenagem a Agostino Gemelli, um frade franciscano e psicólogo que faleceu em 1959.

Em 1921, ele fundou em Milão a Universidade Católica do Sagrado Coração, considerada hoje a maior universidade católica da Europa.

O hospital Gemelli, inaugurado em 1964, faz parte da universidade.

