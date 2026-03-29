Gilberto Gil encerra ‘última turnê’ com show em São Paulo

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Gilberto Gil, um dos maiores nomes da música popular brasileira, encerrou no sábado (28) aquela que foi anunciada como sua “última turnê”, com um show sem nostalgia em São Paulo, ao lado dos filhos e netos músicos.

O artista de 83 anos fez um show de três horas para 50 mil pessoas no Allianz Parque, em um clima de festa e celebração de sua carreira.

O show concluiu a turnê “Tempo Rei”, que passou no último ano por várias cidades brasileiras e foi anunciada como a última de Gil.

Nome fundamental da cultura brasileira nas últimas décadas, o músico pretende continuar se apresentando em shows menores e mais esporádicos.

Com 15 instrumentistas no palco, Gil interpretou clássicos como “Palco”, “Vamos fugir”, “Andar com fé” e “Aquele abraço”.

De camisa branca, calça vermelha e sandálias, Gil apresentou no palco vários integrantes de sua numerosa família repleta de músicos, incluindo filhos, netos e até bisnetas.

Emocionado, mas sorridente, ele reservou algumas palavras para sua filha Preta Gil, que faleceu há menos de um ano e a quem dedicou a turnê.

Um dos grandes momentos do show foi “A paz”, que ele interpretou com os netos Flor e Bento Gil, de 16 e 22 anos.

Um de seus contemporâneos entre os grandes nomes da música brasileira participou da apresentação com uma mensagem no telão. Chico Buarque apareceu para contar a história de “Cálice”, uma canção sobre a censura durante o período da ditadura militar (1964-1985).

Gil revolucionou a música brasileira ao lado de Caetano Veloso e outros grandes nomes nos anos 1960 com o movimento tropicalista, que misturou ritmos como o samba e a bossa nova com o rock e o pop.

Também teve uma incursão na política, como ministro da Cultura (2003-2008) durante os dois primeiros governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

ffb/cr/fp