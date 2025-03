Glastonbury anuncia shows de Neil Young, Olivia Rodrigo e Charli XCX

O Festival de Glastonbury, no sudoeste da Inglaterra, anunciou nesta quinta-feira sua programação para a edição de 2025, com lendas como Neil Young e fenômenos recentes, como Charli XCX e Olivia Rodrigo.

O festival tradicional, que acontecerá entre 25 e 29 de junho, começará com uma apresentação do lendário músico canadense Neil Young, de 79 anos, e terminará com a jovem cantora americana de origem filipina Olivia Rodrigo, de 22 anos.

Outros nomes importantes na programação serão o astro escocês Rod Stewart, de 80 anos, e a inglesa Charli XCX, de 32 anos, vencedora de cinco prêmios na edição mais recente do Brit Awards.

Glastonbury também receberá shows da britânica Raye, do rapper americano Busta Rhymes, do grupo inglês de música eletrônica The Prodigy e da canadense Alanis Morissette.

Fiel à proposta de promover novos talentos, o festival dará grande espaço em sua edição de 2025 a novos prodígios musicais, como a americana Doechii, “sem dúvida a nova artista de maior destaque no planeta”, segundo os organizadores.

O festival, que começou em 1970, fará uma pausa em 2026 para permitir o descanso do solo da Worthy Farm, em sua maior parte de grama, sede do evento.

