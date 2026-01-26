Grande tempestade de inverno deixa ao menos 21 mortos nos EUA

Uma enorme tempestade de inverno, com temperaturas polares, atingiu grande parte dos Estados Unidos pelo terceiro dia consecutivo nesta segunda-feira (26), deixando pelo menos 21 mortos, um milhão de casas sem energia e milhares de voos cancelados.

Na região dos Grandes Lagos, no norte dos Estados Unidos, os moradores acordaram com temperaturas extremas, inferiores a -20 °C.

Espera-se que as temperaturas caiam ainda mais nos próximos dias com a chegada de uma massa de ar vinda do Ártico, sobretudo nas Grandes Planícies do norte e em outras áreas do centro dos Estados Unidos, onde a sensação térmica pode chegar a -45°C. Tais temperaturas podem provocar congelamento em poucos minutos.

Em todo o país, as fortes nevascas provocaram cortes de energia generalizados. Segundo o site PowerOutage.com, quase 800 mil clientes ainda estavam sem eletricidade na manhã desta segunda-feira, principalmente no sul dos EUA.

No Tennessee, onde o gelo derrubou linhas de eletricidade, mais de 250 mil clientes permaneciam sem energia. Os cortes também afetaram cerca de 150 mil clientes no Mississípi e mais de 100 mil na Louisiana.

“Os cortes de eletricidade podem durar vários dias, já que as autoridades lutam para se recuperar (da tempestade). A maioria destas áreas não possui meios ou recursos para limpar os escombros da destruição após este tipo de fenômeno, uma vez que não estão acostumados a eles”, explicou à AFP a meteorologista Allison Santorelli.

Considerada por especialistas como uma das piores tempestades de inverno nos Estados Unidos em décadas, o fenômeno trouxe fortes nevascas e acúmulo de gelo com consequências potencialmente catastróficas, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).

– Mortos –

Estas condições extremas deixaram pelo menos 21 mortos, segundo uma contagem elaborada a partir de relatórios oficiais e de meios de comunicação locais.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, informou que cinco pessoas foram encontradas mortas ao ar livre no fim de semana.

“Embora ainda não saibamos as causas dessas mortes, não há lembrete mais forte dos perigos do frio extremo e da vulnerabilidade de muitos moradores, particularmente os nova-iorquinos em situação de rua”, disse o prefeito em uma coletiva de imprensa no domingo.

No estado do Texas, as autoridades confirmaram três mortes, incluindo a de uma jovem de 16 anos que faleceu em um acidente de trenó. Na Louisiana, duas pessoas morreram de hipotermia.

Além disso, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente relacionado ao mau tempo no sábado, no sudeste de Iowa, segundo a polícia local.

Autoridades do Texas à Carolina do Norte e Nova York pediram aos moradores que permanecessem em casa devido às condições perigosas.

– Vórtice polar –

Os principais aeroportos de Washington, Filadélfia e Nova York ficaram praticamente paralisados. Pelo menos 19.000 voos foram cancelados desde sábado e milhares de outros sofreram atrasos, segundo o site FlightAware.

“Continuaremos monitorando e mantendo contato com todos os estados na trajetória desta tempestade. Mantenham-se a salvo e abrigados!”, instou o presidente americano, Donald Trump, em uma mensagem em sua plataforma Truth Social.

A agência aeronáutica informou que um pequeno avião com oito pessoas a bordo caiu na noite de domingo após decolar de um aeroporto no Maine (nordeste), sem especificar se as condições climáticas estavam relacionadas ao acidente.

Trump, um cético em relação às mudanças climáticas, usou a tempestade para fazer um comentário neste sentido: “Por favor: O QUE ACONTECEU COM O AQUECIMENTO GLOBAL?”, escreveu ele na Truth Social.

A tempestade está ligada a uma deformação do vórtice polar, uma massa de ar que normalmente circula sobre o Polo Norte, mas que se deslocou para o sul.

Cientistas acreditam que o aumento das perturbações no vórtice polar pode estar relacionado às mudanças climáticas, embora variações naturais também possam acontecer.

