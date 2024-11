Haddad cancela viagem à Europa em meio à pressão para apresentar medidas fiscais

SÃO PAULO (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou uma viagem à Europa esta semana, informou o ministério em um comunicado no domingo, em meio à pressão dos participantes do mercado para que o governo apresente medidas de corte de gastos que tinham sido prometidas.

No comunicado, o Ministério da Fazenda disse que Haddad agora permanecerá em Brasília durante a semana, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro vai se concentrar em “assuntos domésticos”, acrescentou o ministério, sem entrar em detalhes.

Na sexta-feira, o dólar atingiu seu nível de fechamento mais forte em relação ao real desde maio de 2020, já que os investidores estavam nervosos devido à falta de detalhes sobre as medidas fiscais locais e antes da eleição presidencial dos EUA na terça-feira.

Autoridades do governo disseram que apresentariam as medidas em algum momento após as eleições municipais, mas não deram um prazo.

O jornal Folha de S. Paulo informou na sexta-feira que era improvável que o governo apresentasse as medidas de corte de gastos nesta semana, pois Haddad estaria na Europa.

Havia a expectativa de que Haddad visitasse a Europa de 4 a 9 de novembro, embora sua agenda específica não tenha sido confirmada pelo governo.

Seus planos de viagem serão retomados no devido tempo, disse o ministério.

(Reportagem de Andre Romani em São Paulo)