Irã apresenta resposta à proposta mais recente dos Estados Unidos

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O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou, nesta segunda-feira (18), que o país respondeu à proposta mais recente dos Estados Unidos para acabar com a guerra, poucas horas após Donald Trump renovar as ameaças contra Teerã caso não aceite o acordo de paz.

Washington e Teerã já trocaram algumas propostas de acordo para encerrar o conflito iniciado pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra a república islâmica em 28 de fevereiro, mas organizaram apenas uma rodada de negociações, apesar do frágil cessar-fogo.

“Como anunciamos ontem (domingo), nossas preocupações foram transmitidas à parte americana”, declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, em entrevista coletiva.

O porta-voz afirmou ainda que as conversações “continuam por meio do mediador paquistanês”, sem revelar mais detalhes.

Baqaei defendeu as exigências do Irã, que incluem a liberação dos ativos iranianos congelados no exterior, o fim das sanções de longa data e que os Estados Unidos paguem reparações por uma guerra “ilegal e sem fundamento”.

– Irã, “preparado” para um eventual confronto –

Sobre a possibilidade de um novo confronto militar, Baqaei disse que o Irã está “preparado para qualquer eventualidade”.

A agência de notícias iraniana Fars informou no domingo que Washington apresentou uma lista de cinco pontos que incluía a exigência de que o Irã mantenha apenas uma instalação nuclear em funcionamento e transfira sua reserva de urânio altamente enriquecido para os Estados Unidos.

O governo dos Estados Unidos não aceitou desbloquear “nem sequer 25%” dos ativos congelados do Irã ou a pagar indenizações pelos danos de guerra, segundo a Fars.

Também destacou que Washington deixou claro que só cessaria as hostilidades quando Teerã participasse de negociações de paz formais.

Em uma proposta anterior, enviada na semana passada, o Irã havia solicitado o fim da guerra em todas as frentes, incluindo a campanha de Israel no Líbano, assim como o fim do bloqueio naval americano aos portos iranianos em vigor desde 13 de abril.

O país também pediu o fim de todas as sanções americanas e a liberação de seus ativos congelados no exterior.

– Gestão do Estreito de Ormuz –

A Fars destacou que a proposta iraniana enfatiza que Teerã continuará a administrar o estratégico Estreito de Ormuz, que o Irã mantém fechado na prática desde o início da guerra.

Nesta segunda-feira, o Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano anunciou a criação de um novo órgão para administrar o estreito.

Em sua conta oficial na rede X, o Conselho compartilhou uma publicação da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA) na qual afirma que oferecerá “informações em tempo real sobre as operações” na passagem marítima.

Por sua vez, a Guarda Revolucionária declarou que os cabos de fibra óptica que cruzam o estreito também poderiam estar sujeitos a um sistema de licenças.

“Após a imposição de controle sobre o Estreito de Ormuz, o Irã, reivindicando sua soberania absoluta sobre o leito e o subsolo de suas águas territoriais (…), poderia declarar que todos os cabos de fibra óptica que cruzam a hidrovia estão sujeitos a licenças”, declarou o exército ideológico da república islâmica nas redes sociais.

– Mais de 3.000 mortos no Líbano –

Na frente libanesa, o Ministério da Saúde indicou que os bombardeios israelenses mataram mais de 3.000 pessoas desde 2 de março, quando começou a guerra entre as forças israelenses e o movimento pró-iraniano Hezbollah.

O ministério registrou 3.020 mortes e especificou que entre os mortos havia 211 pessoas com menos de 18 anos e 116 profissionais de saúde. Além disso, 9.273 pessoas ficaram feridas.

Um frágil cessar-fogo está em vigor no país desde 17 de abril, mas ambos os lados se acusam mutuamente de violá-lo.

O presidente libanês, Joseph Aoun, prometeu fazer tudo o que for necessário para acabar com o conflito.

“É meu dever e minha responsabilidade fazer o impossível (…) para parar a guerra contra o Líbano e seu povo”, declarou Aoun, segundo um comunicado de seu gabinete.

Aoun também observou que as negociações em curso com Israel, rejeitadas pelo Hezbollah, visam principalmente garantir a retirada das forças israelenses e permitir que as pessoas deslocadas retornem às suas casas.

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