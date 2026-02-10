JD Vance chega ao Azerbaijão em viagem de paz após visitar a Armênia

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, chegou ao Azerbaijão nesta terça-feira (10), um dia depois de visitar a Armênia, em uma viagem regional para consolidar o processo de paz mediado por Washington entre os vizinhos do Cáucaso.

A visita ocorreu após a mediação do presidente Donald Trump no ano passado para um acordo de paz entre Azerbaijão e Armênia, que travaram duas guerras pela região de Karabakh.

Espera-se que impulsione um projeto de comunicações de transporte para integrar ambos os países em uma nova rota comercial leste–oeste.

O Azerbaijão tomou Karabakh em uma ofensiva relâmpago em 2023, colocando fim a três décadas de controle por parte de separatistas armênios.

Em uma cúpula na Casa Branca em agosto de 2025, Trump negociou um acordo no qual ambos os países se comprometeram a renunciar a reivindicações sobre o território um do outro e a abster-se de usar a força.

Vance também declarou que a questão dos líderes separatistas armênios presos no Azerbaijão “certamente será abordada” durante suas conversas com os líderes azeri.

Na semana passada, um tribunal militar em Baku impôs longas penas, incluindo prisão perpétua, a líderes separatistas armênios em um julgamento por crimes de guerra.

Mais de 20 grupos de direitos humanos da Armênia enviaram uma carta aberta instando Vance a auxiliar a libertação dos armênios em prisões azeri, enquanto refugiados de Karabakh realizaram uma manifestação em Yerevan com a mesma demanda.

O Departamento de Estado americano indicou que a visita “avançará os esforços de paz do presidente Donald Trump e promoverá a Rota Trump para a Paz e Prosperidade Internacional (TRIPP)”.

A TRIPP é um corredor proposto de rodovias e ferrovias, concebido para conectar o Azerbaijão ao seu enclave de Nakhichevan, isolado do território principal pela Armênia, e integrar a região a uma rota comercial mais ampla leste-oeste que conecte a Ásia Central e a bacia do Cáspio à Europa.

Washington apresentou o projeto como uma medida para gerar confiança após décadas de conflito entre os dois Estados.

O Azerbaijão considera que a abertura das comunicações regionais é a principal condição prévia para a assinatura de um tratado de paz abrangente com seu rival.

