Juiz ordena publicar arquivos de caso de Epstein na Flórida

Um juiz federal dos Estados Unidos determinou a divulgação das transcrições de um grande júri encarregado da investigação na Flórida sobre o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

O Departamento de Justiça solicitou que fossem desclassificadas as transcrições depois que Donald Trump assinou, no mês passado, uma lei que exige que todos os arquivos relacionados com Epstein se tornem públicos.

O conteúdo das investigações do grande júri costuma ser mantido em sigilo. A Justiça havia rejeitado com anterioridade um pedido do Departamento de Justiça para desclassificar as transcrições do caso de Epstein na Flórida.

Nesta ocasião, o juiz federal Rodney Smith disse nesta sexta que a Lei de Transparência dos Arquivos de Epstein, aprovada pelo Congresso apesar da oposição inicial de Trump, exige a sua divulgação.

Epstein se declarou culpado na Flórida em 2008 de uma acusação estadual por solicitar os serviços de uma menor para prostituição.

O financista foi detido de novo em 2019 acusado de tráfico sexual de menores. Epstein se suicidou quando estava detido em prisão preventiva em um presídio de Nova York.

O Departamento de Justiça também solicita a publicação das transcrições do grande júri do caso de Nova York e do de Ghislaine Maxwell, que cumpre uma condenação de 20 anos de prisão por recrutar menores para Epstein.

Trump, que chegou a ser amigo íntimo do financista, lutou durante meses para impedir a publicação desses arquivos.

Contudo, em 19 de novembro cedeu à pressão de seus companheiros republicanos do Congresso.

