Julgamento de jovem acusado de matar executivo nos EUA terá início em junho

O julgamento contra Luigi Mangione, jovem acusado de matar a tiros o CEO de uma empresa de seguros de saúde em Nova York em 2024, começará em 8 de junho, informaram meios de comunicação nos Estados Unidos, incluindo a ABC e a NBC, nesta sexta-feira (6).

O juiz responsável pelo caso, Gregory Carro, considerou que o julgamento por homicídio no tribunal de Manhattan deveria ser realizado antes de 8 de setembro, data em que começará outro julgamento federal por atos de assédio relacionados ao assassinato do executivo.

Em ambos os casos, Mangione, de 27 anos, pode ser condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

As duas acusações poderiam ter acarretado a pena de morte solicitada pelo governo do presidente Donald Trump. No entanto, essa possibilidade foi rejeitada pela juíza Margaret Garnett no fim de janeiro.

Mangione, cuja família vive em Baltimore (Maryland), é acusado de ter atirado a sangue frio contra o diretor da UnitedHealthCare, Brian Thompson, de 50 anos, em uma rua de Manhattan em 4 de dezembro de 2024.

O acusado fugiu, mas cinco dias depois foi detido em um restaurante McDonald’s, na Pensilvânia, a cerca de 370 quilômetros do local do crime.

Desde então, o caso se tornou um símbolo da insatisfação dos americanos contra as empresas de seguros de saúde.

Mangione – que possui uma base de seguidores, a maioria mulheres que frequentemente comparecem às suas audiências – declarou-se inocente de todas as acusações.

