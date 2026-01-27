Lula e Macron pedem o fortalecimento da ONU ante Conselho da Paz de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo francês, Emmanuel Macron, defenderam, nesta terça-feira (27), o fortalecimento da ONU em resposta ao Conselho da Paz lançado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou a Presidência da República.

Ambos os países foram convidados por Trump a participar da iniciativa, mas a França já declarou que não aceitará o convite, e Lula o instou a se concentrar exclusivamente na crise em Gaza.

Durante um telefonema de quase uma hora, Lula e Macron “defenderam, a esse respeito, o fortalecimento das Nações Unidas e coincidiram que iniciativas em matéria de paz e segurança devem estar alinhadas aos mandatos do Conselho de Segurança”, segundo um comunicado oficial.

Na semana passada, Trump lançou sua iniciativa do Conselho da Paz, uma entidade destinada a resolver conflitos globais, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

A proposta gerou preocupações sobre seu potencial de rivalizar com a ONU.

A ligação entre Lula e Macron ocorre um dia depois de o brasileiro ter conversado por telefone sobre o Conselho com seu par americano, Trump.

Segundo Lula, ele propôs a Trump que a instância “se limite à questão de Gaza e preveja assento para a Palestina”.

Na sexta-feira, o presidente acusou Trump de querer “ser dono” de uma “nova ONU”.

Lula e Macron também discutiram a situação na Venezuela, após a incursão militar dos Estados Unidos que depôs o presidente Nicolás Maduro em 3 de janeiro.

“Ao condenar o uso da força em violação ao direito internacional”, ambos os líderes “concordaram a respeito da importância da paz e da estabilidade na América do Sul e no mundo”, detalhou o comunicado.

