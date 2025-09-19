México e Canadá miram T-MEC mais ‘justo’ e ‘eficaz’ com EUA

afp_tickers

4 minutos

México e Canadá visam um tratado comercial T-MEC mais “justo” e “eficaz”, disse nesta quinta-feira (18) o primeiro-ministro canadense antes da revisão do acordo que também integra os Estados Unidos, diante da guinada protecionista de Donald Trump.

O premiê canadense Mark Carney, que visita a presidente mexicana Claudia Sheinbaum, em um momento em que a ofensiva tarifária global de Trump viola os termos do T-MEC, está confiante de que a revisão do tratado prevista para janeiro permitirá torná-lo mais “justo” e “eficaz”.

Canadá e México estão “comprometidos” com o acordo comercial que os três países mantêm desde 2020, e que tornou a América do Norte a “inveja econômica” do mundo, acrescentou Carney.

“Sou otimista, não apenas por convicção, mas porque acredito que o tratado comercial […] vai prevalecer”, afirmou, por sua vez, Sheinbaum, durante uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro canadense, posterior à reunião de ambos no Palácio Nacional do México.

A recém-iniciada fase de consultas do T-MEC antes da sua revisão acontece no momento em que o magnata republicano impõe tarifas sobre alguns produtos exportados por seus parceiros e ameaça impor novos encrgos caso eles não tomem medidas para conter o tráfico de drogas e a migração irregular para os Estados Unidos.

– Cooperação em segurança –

O Plano de Ação México-Canadá 2025-2028 apresentado esta tarde por Sheinbaum e Carney contempla fortalecer a cooperação bilateral em matéria de segurança para “interromper o tráfico ilícito de entorpecentes”, entre eles o fentanil, relacionado com dezenas de milhares de mortes por overdose nos Estados Unidos.

O documento difundido pela chancelaria mexicana prevê também maior coordenação no âmbito da cibersegurança e “cooperação operacional” na “localização, perseguição e transferência” de membros dos cartéis de drogas. Durante a coletiva de imprensa, Carney reconheceu que “há gangues canadenses que operam no México” e vice-versa.

Sheinbaum assegurou que o trabalho conjunto em segurança ocorrerá “com respeito” à soberania de cada nação.

O roteiro acordado entre ambos os países também prevê manter o programa mediante o qual trabalhadores agrícolas mexicanos trabalham temporariamente no Canadá e que, em 2024, beneficiou mais de 26 mil deles. Contudo, não está previsto que o número de vistos concedidos nessa modalidade de trabalho cresça, detalhou Sheinbaum.

– Brecha –

Seus objetivos visam reduzir a enorme brecha entre o comércio bilateral e o que ambos os países mantêm com os Estados Unidos, principal destino das exportações mexicanas e canadenses.

Com essa meta, ambos os governos se comprometeram a criar corredores marítimos para “apoiar o comércio transfronteiriço”, bem como a desenvolver conjuntamente a mineração nos dois países.

O comércio bilateral de mercadorias entre o México e seu vizinho mais ao norte totalizou mais de 763 bilhões de dólares em 2024 (4,04 trilhões de reais, na cotação atual), enquanto o comércio dos Estados Unidos com o Canadá atingiu quase 762 bilhões de dólares no mesmo período (4,03 trilhões de reais).

Em contraste, o intercâmbio de mercadorias mexicanas e canadenses limitou-se a 31,8 bilhões de dólares (168 bilhões de reais, na cotação atual) no mesmo ano, segundo dados oficiais mexicanos.

O Canadá é o quinto maior parceiro comercial do México no mundo, enquanto o país latino-americano ocupa o terceiro lugar entre as nações com as quais os canadenses negociam.

A visita de Carney foi precedida pela reunião que Sheinbaum teve em agosto com o ministro das Finanças canadense, François-Philippe Champagne, e com a chanceler desse país, Anita Anand.

Em junho, os líderes tiveram um primeiro encontro no contexto da cúpula do G7, realizada em Kananaskis, no Canadá.

jla/acc/cjc/mar/aa/fp/dd/mvv/lm/rpr