Mais de 200 estudantes e docentes são sequestrados em escola católica na Nigéria

afp_tickers

3 minutos

Cerca de 227 estudantes e docentes foram sequestrados em uma escola católica no centro da Nigéria nesta sexta-feira (21), afirmou a Associação de Cristãos da Nigéria (ACN), o segundo sequestro na semana após o rapto de 25 estudantes no noroeste.

Todos os estudantes sequestrados durante a noite são meninas, informou por telefone à AFP Daniel Atori, porta-voz da ACN.

Esses sequestros, além de um ataque contra uma igreja no início da semana, ocorrem em meio a tensões entre Nigéria e Estados Unidos pela situação da minoria cristã no país mais populoso da África.

“Segundo nossas informações, 215 alunos e estudantes, e 12 professores, foram sequestrados pelos terroristas” nessa escola situada no estado de Níger, disse a ACN em comunicado após a visita ao local do presidente regional da Associação, Bulus Dauwa Yohanna.

Grupos armados e organizações jihadistas minam a segurança no norte e no centro da Nigéria, onde, em 2014, quase 300 alunas de uma escola foram sequestradas por jihadistas do Boko Haram.

Neste mês, o presidente americano Donald Trump chegou a ameaçar intervir militarmente na Nigéria pelo que denuncia como uma campanha de assassinatos de cristãos por jihadistas, uma narrativa rejeitada pelo governo nigeriano.

O último sequestro ocorreu na escola St. Mary, na região de Agwara do estado de Níger, explicou o secretário do governo Abubakar Usman.

Em uma nota, o centro escolar explicou que “agressores armados atacaram” a escola entre 1h e 3h da madrugada e sequestraram “alunos, estudantes, professores e um guarda de segurança que foi abatido”.

A polícia do estado de Níger afirmou ter mobilizado unidades técnicas e soldados para buscar os estudantes.

A Nigéria colocou suas forças de segurança em alerta esta semana diante da pressão dos Estados Unidos e dos incidentes recentes em uma escola e uma igreja.

Na segunda-feira, um grupo de homens armados sequestrou 25 alunas em uma escola de ensino médio no estado de Kebbi, no noroeste do país. Uma delas escapou.

Um dia depois, homens armados mataram duas pessoas em uma igreja no oeste do país durante uma missa transmitida ao vivo. Acredita-se que dezenas de fiéis que estavam no local também foram sequestrados.

O país africano está dividido entre um norte majoritariamente muçulmano e um sul predominantemente cristão.

Há 16 anos, o noroeste da Nigéria é palco de uma insurgência jihadista que já deixou 40 mil mortos e mais de dois milhões de deslocados.

sn/yad/dbh/hgs/jvb/eg/cjc/jc/lm/rpr