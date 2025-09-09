Manifestantes incendeiam Parlamento no Nepal e premiê renuncia após protestos

Centenas de manifestantes incendiaram o Parlamento do Nepal nesta terça-feira (9) após a renúncia do primeiro-ministro KP Sharma Oli, depois que a repressão aos protestos contra o governo na segunda-feira deixou pelo menos 19 mortos.

“Centenas de pessoas invadiram a área do Parlamento e atearam fogo ao edifício principal”, declarou à AFP o porta-voz da secretaria da Câmara, Ekram Giri.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma espessa coluna de fumaça envolvendo o edifício, no centro da capital nepalesa, Katmandu.

As manifestações começaram na segunda-feira (8) na capital Katmandu e em outras cidades para protestar contra a decisão do governo de bloquear as redes sociais e também para denunciar a corrupção.

Ao menos 19 pessoas morreram. Segundo a Anistia Internacional, a polícia utilizou munição letal contra os manifestantes.

As autoridades posteriormente suspenderam o bloqueio, que afetou 26 sites, entre eles Facebook, YouTube, X e LinkedIn, que não haviam se registrado dentro do prazo estipulado pelas autoridades.

Nesta terça-feira, apesar do toque de recolher, grupos de jovens manifestantes saíram às ruas de Katmandu e atacaram prédios públicos e residências de líderes políticos.

Alguns conseguiram tomar as armas de fogo dos policiais responsáveis por proteger o complexo governamental de Singha Durbar.

A residência do primeiro-ministro, de 73 anos, também foi incendiada, segundo um fotógrafo da AFP.

O chefe de Governo anunciou a renúncia ao meio-dia “com o objetivo de dar novos passos em direção a uma solução política e à resolução dos problemas”, segundo uma carta dirigida ao presidente.

KP Sharma Oli iniciou o quarto mandato no ano passado, depois que o Partido Comunista, do qual é integrante, formou uma coalizão de governo com o Congresso Nepalês (centro-esquerda).

O descontentamento é crescente neste país de 30 milhões de habitantes devido à instabilidade política, corrupção e baixo crescimento econômico.

A faixa etária entre 15 e 40 anos representa 43% da população, segundo estatísticas oficiais, e o desemprego se aproxima do índice de 10%. O PIB per capita é de apenas 1.447 dólares, segundo dados do Banco Mundial.

O país se tornou uma república federal em 2008, após uma longa guerra civil e um acordo com o qual os maoistas entraram no governo, e a monarquia foi abolida.

