Melania Trump faz ‘apelo à unidade’ após mortes em Minneapolis

afp_tickers

2 minutos

Melania Trump, primeira-dama dos Estados Unidos, fez nesta terça-feira (27) um “apelo à unidade” após a morte de dois manifestantes em Minneapolis durante protestos contra o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, sigla em inglês).

A esposa do presidente, que está promovendo um documentário, comentou as manifestações em Minnesota durante uma entrevista ao canal Fox News.

“Sei que meu marido, o presidente, teve ontem uma excelente conversa telefônica com o governador [de Minnesota] e o prefeito [de Minneapolis], e que eles estão trabalhando juntos para que tudo transcorra com calma e sem distúrbios.”

Após a morte de dois ativistas, Renee Good e Tom Pretti, em menos de três semanas, Trump anunciou que havia conversado com o governador de Minnesota, Tim Walz, e o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, e prometeu diálogo.

“Foi uma ligação muito positiva e, na verdade, parece que estamos na mesma sintonia”, disse Trump em referência ao governador, em sua rede Truth Social.

Durante a entrevista à Fox News, a primeira-dama afirmou ser “contra a violência” e pediu que os protestos sejam pacíficos.

“Faço um apelo à unidade”, acrescentou a ex-modelo de origem eslovena diante de um cartaz do documentário ‘Melania’.

O filme acompanha a esposa do presidente republicano durante as três semanas que antecederam sua segunda posse na Casa Branca, em janeiro de 2025.

O documentário será lançado na quarta-feira em Washington e nos cinemas na sexta-feira.

Uma primeira exibição já havia sido realizada no sábado passado, poucas horas após a morte de Pretti, de 37 anos, em Minneapolis.

O enfermeiro foi morto a tiros por agentes da Patrulha da Fronteira. Pretti portava uma arma escondida, para a qual tinha licença.

“Não se pode portar armas” em uma manifestação, disse Trump. “É um incidente lamentável”, acrescentou.

A estreia do documentário sobre a primeira-dama ocorre após uma aproximação notável ao longo do último ano entre o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e o presidente dos Estados Unidos.

Segundo o Wall Street Journal, Melania Trump receberá mais de 70% dos 40 milhões de dólares que a Amazon desembolsou para financiar o filme, um valor muito superior à oferta de 14 milhões feita pela Disney.

dk/aue/vla/str/mel/am