Menino de cinco anos detido pelo ICE em Minneapolis volta para casa

Liam Conejo Ramos, o menino de cinco anos cuja detenção, duas semanas atrás, em Minneapolis, por agentes federais de imigração deu a volta ao mundo, voltou para casa após ser libertado no sábado, informou neste domingo (1º) um legislador.

“Liam já está em casa, com seu gorro e sua mochila”, escreveu no X Joaquín Castro, representante democrata do Texas, junto a uma fotografia do menino.

Em 20 de janeiro, Liam e seu pai foram detidos nas ruas de Minneapolis em uma operação realizada por agentes do serviço de imigração (ICE) destinada a deter e expulsar imigrantes indocumentados.

Esse órgão federal está no centro de polêmicas pela margem ampla com que vem operando desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, especialmente após a morte de dois manifestantes pelas mãos de dois agentes do ICE em janeiro, em Minneapolis.

A foto do menino no momento de sua detenção, na qual ele aparece assustado, usando um gorro azul com orelhas de coelho e uma mochila, sendo segurado por uma silhueta vestida de preto, comoveu o mundo.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que o menino havia sido detido pelo ICE depois que seu pai, supostamente um imigrante ilegal, tentou fugir para evitar sua prisão.

Pai e filho ficaram 12 dias em um centro de detenção para famílias migrantes no Texas, a 1.800 quilômetros de distância dessa cidade do estado americano de Minnesota.

Um juiz federal ordenou no sábado a libertação de ambos.

O magistrado afirmou em sua decisão que “este assunto tem sua origem na implantação, mal concebida e mal executada pelo governo, de cotas diárias de expulsões, ainda que isso implique traumatizar crianças”.

“Também parece que o governo ignora um documento histórico dos Estados Unidos chamado Declaração de Independência”, escreveu esse juiz do Texas nomeado por um presidente democrata.

Após a decisão do magistrado, pai e filho foram libertados no sábado, e Joaquín Castro, segundo ele próprio disse, os levou neste domingo pela manhã para Minnesota.

“Não vamos parar até que todas as famílias, todas as crianças, estejam de volta em seus lares”, assegurou.

