Menino morre em ataque a ônibus israelense na Cisjordânia

Um menino de 12 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira (11) quando um homem armado disparou contra um ônibus israelense na Cisjordânia ocupada, informaram o Exército israelense e os serviços de emergência.

O ataque ocorreu por volta das 23h30 locais (18h30 em Brasília) ao sul de Jerusalém, perto de Belém.

“Depois de intensos esforços de ressuscitação, a equipe médica declarou o óbito do menino, que havia sido removido do local do ataque em condições críticas”, indicou o hospital Hadassah, a oeste de Jerusalém.

O serviço israelense de emergências médicas Magen David Adom havia informado anteriormente que seus médicos prestaram atendimento a quatro pessoas, incluindo o menino.

Por sua vez, o Exército de Israel assinalou que “as forças de segurança israelenses estão à procura do terrorista, estabeleceram bloqueios e cercaram a região de Belém”.

Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967.

A violência nesse território palestino aumentou desde 7 de outubro de 2023, quando o movimento islamista Hamas lançou um ataque contra Israel.

Soldados e colonos israelenses mataram pelo menos 790 palestinos na Cisjordânia desde a eclosão da guerra na Faixa de Gaza, segundo o Ministério de Saúde da Autoridade Palestina.

Nesse mesmo período, pelo menos 24 israelenses morreram em ataques palestinos na Cisjordânia, segundo números oficiais.

