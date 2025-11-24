Menores são resgatados de seita na Colômbia

Autoridades da Colômbia resgataram ontem 17 menores em poder de uma seita judaico-ortodoxa no noroeste do país, informou o serviço de migração neste domingo.

A Lev Tahor foi envolvida recentemente em casos de abuso sexual e maus-tratos a menores em países como a Guatemala. Autoridades colombianas receberam alertas sobre a presença da seita no país juntamente com menores, que foram levados para um centro custodiado pelo governo.

“Resgatamos 17 meninos, meninas e adolescentes da seita Lev Tahor. Existem alertas internacionais de crimes contra menores associados a essa comunidade”, publicou o serviço de migração no X, juntamente com uma foto de algumas menores cobertas com túnicas pretas.

Os jovens são de diferentes países, entre eles Estados Unidos, Canadá e Guatemala, segundo um relatório policial. “Há indícios de que alguns deles teriam sido sequestrados, o que configura um possível cenário de tráfico de pessoas sob amparo doutrinal religioso”, aponta o documento.

A polícia internacional investiga a seita e emitiu alertas vermelhos contra alguns de seus adeptos. Segundo autoridades, eles estavam na Colômbia “em busca de um país onde não haveria restrições para que continuassem com supostas atividades irregulares”.

Em dezembro de 2024, 160 crianças em poder do grupo foram resgatadas na Guatemala. A seita foi formada na década de 1980, e seus membros se estabeleceram no país centro-americano em 2013, mas também se envolveram em conflitos com autoridades do México e Canadá.

